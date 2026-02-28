El conflicto en Oriente Medio obliga a frenar la Fórmula 1

Pirelli se ve forzado a cancelar los test en mojado que iban a realizar de sus neumáticos en Bahréin junto a McLaren y Mercedes debido a los ataques en las últimas horas entre Israel e Irán. A esto se suma el cierre del espacio aéreo, que podría dificultar la llegada al primer Gran Premio del año

La escalada del conflicto bélico entre Israel e Irán en las últimas horas está impactando de forma directa en el calendario automovilístico. Aunque la prioridad humana es indiscutible frente a cualquier industria, la situación geopolítica ha obligado a detener la actividad en pista. Los ataques lanzados por Irán contra la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin han provocado la suspensión inmediata del programa de pruebas que Pirelli estaba llevando a cabo en el circuito de Sakhir.

Cancelación a toda la actividad en el circuito de Bahréin

Pirelli tenía programadas dos jornadas de test en Sakhir para hoy y mañana con el objetivo de evolucionar sus neumáticos de lluvia. El plan consistía en inundar artificialmente el trazado para poner a prueba los compuestos intermedios y de lluvia extrema. En estas sesiones, además del suministrador oficial de la Fórmula 1, estaba prevista la participación de Mercedes y McLaren apenas unos días después de concluir la pretemporada en este mismo escenario. Sin embargo, la actividad ha quedado cancelada por raciones obvias.

''Las dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahrein han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional. Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible'', anunciaba Pirelli en un comunicado breve pero que ponía en jaque la magnitud del conflicto.

¿Podría afectar a la primera carrera del año?

''Las próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio, donde llegaremos en unas semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos con las autoridades competentes'', comentaba en un comunicado la FOM. Según informa PlanetF1, tanto la FIA como Formula One Management están vigilando de cerca la situación, a pesar de que aún quedan semanas para vivir una competición allí.

A menos de una semana del debut en Australia, la F1 afronta un caos logístico por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio tras los ataques entre Israel e Irán. Sin cancelaciones oficiales por ahora, la preocupación real es el traslado de personal y material a Melbourne, con las rutas habituales bloqueadas. El veto al espacio aéreo ruso complica aún más las alternativas, obligando a las aerolíneas a rediseñar trayectos en tiempo real hacia África o Asia. Con escalas estratégicas como Dubái o Doha afectadas, el paddock vive una carrera contrarreloj para evitar retrasos críticos en el inicio de la temporada 2026.