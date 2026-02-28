Christian Horner rompe el silencio sobre su despido en Red Bull: ''Se consideró que tenía demasiado control''

El que fuese jefe de equipo de Red Bull hasta hace menos de un año habla sobre como fue su despido y quién cree que son los que le llevaron hasta esta situación

Todo se acabó en julio del pasado año. Christian Horner cerró un ciclo de 20 años en Red Bull Racing, dejando atrás el legado de haber convertido las cenizas de Jaguar en una máquina de ganar títulos. Lo que empezó como un proyecto de medias tintas terminó siendo el terror de la parrilla, pero hasta los imperios más grandes de desgastan. El declive no fue de un día para otro. El aire se empezó a enrarecer en 2023 y la cuerda terminó de romperse en pleno mundial 2025. ¿El detonante? Una mezcla letal de resultados pobres en pista y una fuga de cerebros masiva que sentenció su despido.

Horner reaparece para contar su verdad

Ahora, el propio Horner ha decidido dar la cara. En la nueva temporada de Drive to Survive, el exjefe de equipo pone los puntos sobre las íes, confirmando qué fue real qué fue simple ruido mediático en el final de su reinado.

''Me han quitado algo que no fue mi elección, que era muy valioso para mí. Solo di lo mejor de mí e hice lo mejor que pude por mi equipo, por las personas que representaba'', lamentaba Christian Horner sobre un proyecto al que consideraba casi cómo si lo hubiese moldeado con sus propias manos. ''Creo que, en última instancia, las cosas cambiaron dentro de la empresa. El fundador falleció y, tras su muerte, probablemente se consideró que yo tenía demasiado control'', comentaba refiriéndose a Dietrich Mateschitz, quien estaba antes al frente de la marca.

Los Verstappen y su poder en las sombras

''Su padre nunca ha sido mi mayor admirador. Ha hablado abiertamente sobre mí. Pero no creo que los Verstappen tuvieran ninguna responsabilidad'', comentaba refiriéndose al tetracampeón del mundo y a su padre. Jos Verstappen llegó a decir que Horner se estaba haciendo la víctima cuando él era el problema: ''Hay tensión aquí mientras él esté en su posición. El equipo está en peligro de romperse. No puede seguir en este camino. Explotará. Juega a ser la víctima, cuándo es él quien causa los problemas''.

''Creo que fue una decisión de Oliver Mintzlaff, con el asesoramiento de Helmut Marko'', recalcaba Horner buscando culpables de su marcha. A esto se suma una denuncia de ''comportamiento inapropiado'' con una compañera de la escudería. Un escándalo sexual que señalaba mensaje de textos e incluso fotos íntimas, habiendo negociaciones internas para que el tema no saliese a la luz. Un caso que aún no esta cerrado, aunque la investigación interna con un abogado externo determinó que el ex de Red Bull no tuvo ninguna conducta impropia.