Ralf Schumacher, tajante con Aston Martin: ‘’Es una situación inaceptable’’

El experto en Fórmula 1 ha querido hacer un ejercicio de consciencia sobre la situación actual de los de Silverstone, que han empezado la pretemporada con el pie izquierdo

Aston Martin se llevó un chasco en Bahréin. Un golpe tremendo para los de Silverstone que vieron cómo su esperado monoplaza no dio la talla. Una unidad de potencia que no pudo aguantar el ritmo de la pretemporada, siendo el Honda el motor que menos ha rodado y que sin duda, más problemas ha dado. Con todas las esperanzas puestas en la empresa japonesa y en Newey, a los británicos solo les queda trabajar contrarreloj antes de la primera carrera del año que tendrá lugar en poco más de una semana. De hecho, Ralf Schumacher ha dicho que ‘’da pena’’ la situación de la escudería, pero confía en que aún queda mucho por delante.

Ralf Schumacher habla sobre la situación de Aston Martin

''La pregunta es: ¿pueden solucionarlo con el concepto actual o necesitan replantearse por completo? Ninguno de nosotros puede responder a eso todavía. Y si es necesario replantear, el año terminará antes de que nos demos cuenta. Por eso digo que es necesario que haya claridad, tanto para los medios de comunicación como para los socios'', comenzaba el expiloto Ralf Schumacher en unas declaraciones para el medio Sky Deutschland.

''Creo que solo dieron seis vueltas el último día, y ni siquiera fueron muy buenas. Si tenemos en cuenta la cantidad de dinero y esfuerzo que se ha invertido en este proyecto... sí, es una situación inaceptable. Y este es el cuarto o quinto año de la era Stroll'', comentaba, dejando claro que el problema no es solo la falta de vueltas en los test sino más bien la sensación de que Aston Martin parece estar dando vueltas en círculos.

No deja títere sin cabeza

''Pero, como he dicho, no me alegro de ello. Es más bien lástima, porque el proyecto parecía estupendo, y cuando se incorpora a alguien como Honda, que es prácticamente el actual campeón del mundo, y sale mal así, casi me da pena'', seguía analizando. Una visión crítica de la situación de Aston Martin, dejando claro que la excusa de que están aprendiendo ya no vale después de un lustro.

''Tienen que mantener la calma, pero tengo curiosidad. La gente está pagando mucho dinero, los patrocinadores están pagando mucho dinero, y creo que el ambiente no es nada bueno en este momento'', terminaba Ralf metiendo el dedo en la llaga con el tema del que manda en este mundo, el dinero. Y es que Aston Martin ha vendido una idea de super equipo que por ahora parece no materializarse.