Ralf Schumacher duda del final de Hamilton: ''No está dispuesto a enfrentarse a sus problemas''

El debate sobre el momento actual de Lewis Hamilton sigue ganando peso dentro del paddock tras una temporada muy por debajo de lo esperado, con el análisis del expiloto alemán que ha analizado como está gestionando este tramo tan dispar de su carrera

Que el 2025 ha sido un año de contrastes para Lewis Hamilton no es ninguna sorpresa. El británico tomó un punto de inflexión en su carrera, debutando con Ferrari tras 12 años enfundado en el mono de Mercedes. Aunque los resultados no han acompañado, siendo descrita por muchos analistas como una de las más difíciles de su carrera. Una de las opiniones que ha sonado mediáticamente ha sido la de Ralf Schumacher, que ha sugerido en diversas ocasiones que el piloto podría ser demasiado mayor -cumplió 41 años el pasado 7 de enero- para adaptarse a la Scuderia.

Ralf Schumacher no se corta

Lewis Hamilton está harto de escuchar críticas, llegando incluso a dar un golpe a la mesa en una entrevista con la revista Time en la que dejó claro su opinión sobre algunas voces de la Fórmula 1: ''Ninguno de ellos ha logrado lo que yo he logrado, así que ni siquiera están a mi nivel''. Una forma de tomarse las cosas que no ha gustado nada a Ralf Schumacher, que ha hablado sobre ello en el podcast Backstage Bocengasse de Sky: ''Eso me demuestra que es relativamente estrecho de miras''.

Una actitud que para el alemán sugiere que Hamilton no está dispuesto a ''enfrentarse a los problemas'', a pesar de que sabe que es ''mucho más exitoso'' que el pero ''esa no es la cuestión''. Ralf lo equipara con su ''propio nivel'' en años anteriores, éxitos que parecen cosa del pasado comparados con la fatídica temporada 2025 que el británico incluso catalogó como ''una pesadilla''.

Charles Leclerc, al frente de Ferrari

Las críticas no le han llovido solo por su actitud, si no también por las diferencias con su compañero de equipo, Charles Leclerc. El monegasco ha arrasado en la carrera interna del equipo, logrando subir al podio en 7 ocasiones, incluyendo varios segundo sy terceros puestos. Hamilton, sin embargo, acabó el año sin un solo podio en carreras de Gran Premio. Un 'récord' del que seguro que no está orgulloso, ya que es la primera vez en sus 19 años de carrera que le ocurre.

Aunque es cierto que Leclerc tiene un monoplaza que conoce bien después de 7 años en el equipo y el heptacampeón es el recién llegado, Ralf Schumacher se suma a que su compañero ''le ganó claramente'' y que cometió ''muchos errores''. Aunque la puntilla la dio al final: ''Yo quizá sería un poco más humilde con la situación. [...] Casi da pena, y no lo digo con malicia, sino desde un punto de vista puramente humano''.