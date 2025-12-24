Leclerc sobre Hamilton: ''Su adaptación a Ferrari sigue siendo un proceso largo''

La temporada no ha sido fácil para la Scuderia, con un cuarto puesto en el Mundial de Constructores y un Lewis Hamilton todavía adaptándose al equipo, el monegasco asegura que no tiene consejos que darle al británico y que su enfoque sigue siendo exprimir al máximo su propio potencial para ayudar al equipo

2025 ha sido un dolor de cabeza para Ferrari. Se inició con la ilusión de tener en el mismo equipo a Charles Leclerc junto a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Un fichaje que se anunció a bombo y platillo pero que finalmente se ha quedado en eso, una ilusión. Al británico se le está haciendo cuesta arriba el periodo de adaptación y en esta temporada no ha logrado los resultados que esperaba, sin conseguir podios por su parte.

Pero si algo puso la espinita fueron las declaraciones de John Elkann, presidente de Ferrari, que tras las críticas de los pilotos por el bajo rendimiento del SF-25 dejó claro que Leclerc y Hamilton debían ''hablar menos y pilotar'': ''Ferrari necesita pilotos que se centren menos en sí mismos y más en el equipo''. Un ambiente tras bambalinas que desde fuera parece estar caldeado.

Leclerc se centra en sí mismo

John Elkann pedía que los pilotos dejaran de pensar tanto en ellos y tuviesen una visión más global, pero Charles Leclerc cuenta algo diferente en unas declaraciones recogidas por Motorsport: ''Mi trabajo es aprovechar al máximo mi potencial. Ya tengo muchas cosas en las que centrarme''. Esto le lleva a querer ayudar desde el individualismo a Ferrari, tal y como aclara: ''Lo hago tanto para mí como para el equipo, para asegurarme de que mi estilo de conducción se adapte lo mejor posible al coche. Además, es difícil dedicar tiempo a ayudar a Lewis''.

''Lewis ha logrado mucho más en su carrera que yo'', cerraba la puerta a un posible 'pique' entre ambos dentro del equipo, por lo que no se aventura a aleccionar al siete veces campeón del mundo. Tampoco lo hace en cuanto a la adaptación al monoplaza y a la Scuderia se refiere: ''La verdad es que no tengo ningún consejo para él. Siempre es un proceso largo cuando te unes a un equipo nuevo''. El monegasco lleva desde los 21 años en Ferrari, lo que le ha hecho crecer junto a los italianos: ''Sinceramente, ni siquiera cómo es, porque llevo siete años en Ferrari. Sé cómo funciona todo, así que todo se siente muy natural''.

Hamilton sigue siendo el nuevo de la clase

''Para Lewis, incluso después de un año, sigue siendo relativamente nuevo. Los procesos son muy diferentes, al igual que la forma de pensar, el equipo y la forma de trabajar'', partía una lanza a favor de la fatídica temporada del británico. Su compañero confía en que va a salir de este pozo: ''Solo necesita tiempo para acostumbrarse a todo eso''.