Ferrari, contra las cuerdas: a Leclerc le salen pretendientes mientras Hamilton pasa el bache

La prensa italiana apunta a que el monegasco podría tener tres equipos interesados mientras que Lewis se encuentra en un periodo de adaptación que le ha dejado sin opciones

Ferrari se encuentra en un tenso momento tras el fin de la temporada de Fórmula 1. Charles Leclerc, tal y como apunta la prensa italiana, ha atraído el interés de al menos tres equipos que le quieren echar el guante. La situación de Lewis Hamilton es completamente diferente, ya que al parecer no tendría ofertas tras un año para el olvido. La misión de la Scuderia no es nada fácil si pretende mantener la dupla de pilotos.

El ''ahora o nunca'' de Leclerc

Ferrari se encuentra en un momento delicado, siendo un año con resultados dispares para los pilotos de la escudería. Mientras Leclrec ha quedado en una quinta posición con 7 podios, Hamilton ha conseguido el sexto puesto a 86 puntos de su compañero y sin ningún podio. El SF-25 ha sido la fuente de mucho de los problemas, mostrando carencias que han hecho destacar a McLaren, Mercedes y Red Bull en la parrilla.

Ahora solo queda esperar a la llegada de los nuevos coches, con ajustes en la sensibilidad aerodinámica que pueden hacer que todo cambie de cara a los cambios de la reforma del próximo año. ''Es ahora o nunca. La próxima temporada tiene que ir bien, y después de la prueba de neumáticos volveremos a Maranello para reorganizarnos'', han sido las declaraciones Leclerc que indican que todo podría cambiar el próximo año.

Hamilton prefiere no hablar del tema

''No estoy especialmente aliviado por el final del campeonato, no. Me siento bien, fresco. Estoy deseando disfrutar del parón. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante'', comentaba un sincero Hamilton en la post carrera de Yas Marina. Una declaración de intenciones clara de dejar de aparecer públicamente durante el invierno.

Esto último lo dejó claro añadiendo: ''Ahora sólo miro hacia delante, hacia el parón. Quiero desconectar, no hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. No tendré mi teléfono conmigo. Lo estoy deseando. Desconectar. De normal siempre tengo el teléfono a mano, pero esta vez lo tiraré a la basura''. También admitió que lo pasa mal con las 'obligaciones' públicas a las que tienen que asistir los pilotos: ''¿Si funcionará desconectar? Lo averiguaré cuando lo haga, pero estoy deseando alejarme de todo esto. Todas las semanas hay sesiones de fotos y todo eso. Estoy deseando que llegue el día en que ya no tenga que hacer todo eso''.