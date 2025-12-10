Verstappen, Hamilton y Norris forman el podio de los mejores pagados de la Fórmula 1

Forbes ha publicado su famosa lista con los 10 pilotos mejores pagados de 2025, en la que también aparecen los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz

El domingo llegó a su fin la temporada de Fórmula 1 con la victoria de Landon Norris a tan solo dos puntos de Verstappen. Una final que también se disputó con su compañero de McLaren, Oscar Piastri, en un Gran Premio de Abu Dhabi decisivo. A pesar de eso, el británico no ha conseguido ser el mejor pagado de la temporada, tras y como ha publicado la revista Forbes en su lista anual en la que anuncia a los pilotos mejor pagados y sus salarios.

Verstappen, el mejor pagado de la Fórmula 1

El mundo del deporte es uno de los que más dinero mueven en el mundo, situándose los sueldos de los pilotos entre los más altos del panorama deportivo. El 'top 3' superan los 50 millones de euros por parte de sus equipos, sumando cláusulas de rendimiento, contrato base y bonus entre otros. La lista de Forbes para 2025 que indica a los 10 pilotos mejores pagados de Fórmula 1 queda de la siguiente forma:

Max Verstappen: 65 millones de euros Lewis Hamilton: 60 millones de euros Landon Norris: 50 millones de euros Oscar Piastri: 32 millones de euros Charles Lecrec: 26 millones de euros Fernando Alonso: 23 millones de euros George Russel: 22.5 millones de euros Lance Stroll: 11.5 millones de euros Carlos Sainz: 11 millones de euros Andrea Kimi Antonelli: 10.5 millones de euros

Max Verstappen lidera la lista a pesar de haber quedado segundo este año en el Mundial de Fórmula 1, siendo el piloto que ha ganado más dinero a lo largo de la temporada. Al campeón mundial durante cuatro años consecutivos le pisa los talones Lewis Hamilton, que tras un año menos productivo de lo esperado con Ferrari ha ganado 60 millones de euros, 5 menos que el neerlandés.

Fernando Alonso y Carlos Sainz también están en la lista

La marca España de la Fórmula 1 también se cuela en el ranking, consiguiendo Fernando Alonso la sexta posición, al igual que en la última carrera de la temporada. Carlos Sainz por su parte ha quedado en la novena posición de los mejores pagados, ganando menos de la mitad que el asturiano: 11 millones de euros.

Destaca en la lista Andrea Kimi Antonelli, que ha tenido un año de debut excepcional con Mercedes, siendo el piloto más joven en obtener una pole position en un evento de Fórmula 1 durante la carrera sprint del Gran Premio de Miami. Se cuela también entre los mejores pagados a sus 19 años, en la cola del ranking con 10.5 millones de euros.