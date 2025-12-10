Verstappen mejor que Norris y Hamilton el peor: Las notas de la F1 2025

Pese a que el piloto de McLaren se llevó el Mundial, el neerlandés de Red Bull es el único piloto que logra una matrícula de honor al finalizar la temporada

El pasado 7 de diciembre, el inglés Lando Norris se proclamó nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno pilotando un McLaren al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial Max Verstappen. Norris, de 26 años, se convirtió así en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de F1, en cuyo historial sucedió al neerlandés de Red Bull, campeón las cuatro ediciones anteriores.

Una vez terminado el Mundial, los pilotos y las escuderías ya trabajan en la siguiente temporada, donde habrá grandes cambios debido a la nueva normativa de la Fórmula Uno para 2026. A la espera de ver cómo se adaptan equipos y pilotos a esos cambios, vamos a poner nota a lo que ha sido la temporada 2025 en el 'Gran Circo' de la F1, destacando los mayores suspensos, el papel de los españoles y los pilotos con más nota.

HAMILTON Y TSUNODA, LOS PEORES

Si la matrícula de honor puede generar debate, lo que está claro es que el suspenso más grande debe ser para Lewis Hamilton, que logra acabar la temporada con un rotundo 0. El piloto inglés de Ferrari debía aspirar a todo y no ha logrado nada, quedando muy lejos de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y no habiendo conseguido ni un solo podio en todo el año. También ha estado francamente mal Yuki Tsunoda y Alpine, los únicos que hacen sombra (para mal) a Hamilton. Y es que el japonés solo logró 30 puntos esta temporada. Por ese motivo le damos un 0,5 de calificación.

APROBADO JUSTO

Con un 5 raspado han acabado Lance Stroll, otra vez muy lejos de Fernando Alonso, o el novato Franco Colapinto, que deberá dar el salto definitivo en 2026 si se quiere quedar en el 'Gran Circo' de manera definitiva.

PIASTRI, UN NOTABLE BAJO

Ya en el notable bajo colocamos a Oscar Piastri, quien tuvo un comienzo de temporada magnífico, que le hizo pelear al final por el título, pero que se desinfló en la recta final, lo que le ha hecho bajar la nota. También tiene un 7 Charles Leclerc, con precisamente 7 podios en un año muy difícil para Ferrari, donde el monegasco ha sabido exprimir sus opciones.

LOS ESPAÑOLES COMPARTEN NOTA

Fernando Alonso y Carlos Sainz comparten notable alto, un 8. El asturiano pilotó uno de los peores coches de la parrilla y puntuó en 10 ocasiones. Por su parte, el madrileño se estrenaba con Williams y se vio muy castigado por la mala fortuna, pero la adaptación al nuevo monoplaza fue espectacular.

VERSTAPPEN POR ENCIMA DE NORRIS

George Russell entra en los sobresalientes y consigue una calificación de 9. El de Mercedes ha destacado por su regularidad. Tenía el tercer mejor coche y terminó cuarto el Mundial.

Un sobresaliente también ponemos al campeón Lando Norris, aunque en este caso le damos un 9,5. El de McLaren rindió al máximo en los momentos clave, aunque la nota se la baja la primera parte del Mundial que hizo, siendo superado por su compañero Piastri.

La matrícula de honor es para Verstappen. Sin ser campeón, demostró que es el mejor piloto. Minimizando los problemas de su coche al principio del año y metiéndose de lleno en una batalla que parecía perdida desde hace mucho.