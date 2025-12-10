Honda le da la mejor noticia a Fernando Alonso: “Estamos a las puertas de algo muy especial”

Fernando Alonso y Aston Martin tienen las expectativas por las nubes de cara a 2026, sin embargo, no todo depende de ellos, si no que también estará el apartado del motor, donde Honda parece tener buenas noticias

Cuando Fernando Alonso firmó por Aston Martin de manera muy sorpresiva hace tres campañas lo hizo pensando en rascar su última oportunidad de ser campeón del mundo y durante la primera parte del primer año soñó con todo al ser el segundo mejor equipo del mundo. Sin embargo, desde ahí se desinfló y mucho, principalmente por culpa del equipo, pues el coche fue a menos y ha terminado este 2025 siendo uno de los peores. No obstante, Alonso ha conseguido mantener el nivel y lograr grandes resultados, pero eso se ha acabado y ahora quieren un paso más, aprovechando las puertas que se le abren en 2026.

La nueva normativa hace que ahora todos empiecen de cero y ellos tienen las mejores armas del paddock para conseguirlo. Lawrence Stroll y Aramco han hecho una apuesta máxima firmando a Adrian Newey, Enrico Cardile y muchos nombres más en la parcela tecnológica, lo que invita a pensar en que el coche va a estar para pelear. No obstante, no es el único cambio, pues también entra en vigor el uso de unos nuevos motores, además de que desde el próximo curso serán equipo oficial, pues solo ellos estarán motorizados por Honda, diciendo adiós a Mercedes.

Honda solo puede optar a ganar

En el recuerdo queda la última etapa de Alonso con los de Hamamatsu en McLaren, cuando tenían el peor coche de la parrilla. Sin embargo, mucho han cambiado las cosas en la escudería japonesa y como tal tratarán de aprovecharlo. Por lo pronto el mandamás de la compañía nipona, Koji Watanabe, ha valorado sus grandes opciones de que todo fluya, además de que ya tiene un bagaje trabajando con Newey tras la exitosa colaboración con Red Bull en los últimos años: ”Tenemos potencial para triunfar en la F1, no solo en 2026, sino también en 2027, 2028 y más allá. Estamos a las puertas de algo muy especial”.

Watanabe ha confesado que hay cosas que no pueden predecir, y que escapan a su control, pues dependen del el estado de sus competidores, ya que antes de conocer en que punto está cada uno, no pueden hablar de nada más allá de cumplir sus objetivos internos para la temporada, que eso sí, son muy ambiciosos, especialmente a futuro, pero también ya el próximo curso donde van a tratar de acertar al máximo, como está en la filosofía de Honda. “El objetivo final de esta colaboración, y nuestra definición de éxito, es ganar el Campeonato Mundial”.