Se acerca el final de Fernando Alonso

2026 va a ser un año clave para Fernando Alonso y puede tener opciones de pelear con todo con Aston Martin, sin embargo, tal y como ha confesado Carles Miquel, puede ser su último año en la Fórmula 1

Desde su primera retirada al final de la temporada 2017 y tras su retorno dos años después, este tiempo se tomó como un ‘regalo’ en una suerte de oportunidad de ver a un Fernando Alonso aún pleno de talento peleando con todo por conseguir buenos resultados. Ya en Alpine le tocó suerte, pero luego cambió a Aston Martin y después de un brutal primer año, volvió a pelear por todo, logrando podios y rozando una victoria que aún no ha llegado. No obstante, el nivel del equipo de Silverstone decayó a la nada y a él solo le quedó hacer exhibiciones parea conseguir algunos buenos resultados.

Todo esto le ha llevado a que, a sus 44 años, afronte el 2026 como la última oportunidad de su carrera de pelear por todo. La nueva normativa va a cambiarlo todo y en Aston Martin han firmado a Adrian Newey y a otros ingenieros del máximo nivel para tratar de hacer el mejor monoplaza posible y no hay nadie mejor para estar al volante que Alonso. No obstante, la realidad es que la edad pesa y es muy probable que sea una única bala la que tenga el asturiano para buscar su tercera corona 20 años después.

Desde su renovación ‘multianual’ se ha especulado mucho con cuando será el momento en el que se vuelva a marchar, buscando otros retos competitivos y diciendo adiós para siempre a su vida en el paddock más importante del ‘motorsport’ y todo hace indicar que será al final de 2026. Este lunes saltó la bomba en COPE cuando Carles Miquel, uno de los periodistas más cercanos al asturiano, confesó que él ‘cree’ que la retirada del piloto de Aston Martin va a llegar al final del próximo curso, independientemente de lo que ocurra.

El ‘sensei’ de Aston Martin

Tras lograr un grandísimo 6º puesto en Abu Dhabi, muchísimo mejor de lo que debería teniendo en cuenta el nivel del coche, ha hecho que desde el equipo solo lancen ‘loas’ hacia él. Un ejemplo claro ha sido el de Mike Krack, uno de los grandes gerifaltes y el máximo responsable cuando Adrian Newey no esté en los circuitos, que ha confesado que Alonso les está “enseñando a todos cómo correr”: “Fue fantástico cómo gestionó los neumáticos, ya lo habíamos visto en Qatar, aguantando la posición y cuidando de las gomas. La gente que se dedica a los neumáticos les están repitiendo que gestionen, y son capaces de hacerlo con su inteligencia de carrera y en un tren de coches con DRS, sabiendo cuándo apretar”.