Fernando Alonso no entiende de vacaciones y ya está de estreno en Aston Martin

El piloto asturiano estaba deseando que acabara el Mundial 2025 para centrarse ya en el próximo ejercicio, donde pilotará un monoplaza diseñado por el prestigioso ingeniero Adrian Newey. La campaña 2026 podría ser su última oportunidad para ser campeón del mundo o, al menos, lograr su ansiada 33ª victoria

Si largo se le ha hecho el campeonato 2025 a Fernando Alonso más largo se le va a hacer el parón invernal al piloto asturiano. Al menos, viendo las ganas que tiene que de que arranque la próxima temporada.

Lejos de querer descansar y desconectar después de uno de los años más difíciles de su carrera, como sí hará Lewis Hamilton en Ferrari, el bicampeón del mundo se ha puesto el mono verde de trabajo apenas nueve horas después de la conclusión del certamen en Abu Dabi. Quiere ir cogiendo sensaciones para la próxima temporada, la que espera que le haga sentirse de nuevo campeón en el Gran Circo.

Y es que el próximo ejercicio tendrá la oportunidad de pilotar un Aston Martin diseñado por el prestigioso ingeniero Adrian Newey, lo que amplía sus posibilidades de lograr su tercera corona o, al menos, conseguir su ansiada victoria número 33.

Así, mientras los equipos se han quedaron en Abu Dabi para la jornada de test del martes, donde la mayoría de pilotos no estarán, el piloto español ha decidido viajar a Silverstone para irse acomodando ya en el asiento de su nuevo monoplaza y para trabajar con el simulador. Por delante le resta un mes para el debut en pista de los nuevos coches, tiempo más que suficiente para que los equipos terminen de retocar sus máquinas.

Fernando Alonso acaba con ganas de más

Ahora que estaba remontando el vuelo, el Mundial se acabó. El español Fernando Alonso concluyó sexto el Gran Premio de Abu Dabi y séptimo en Qatar, algo que no entraba en sus planes: "He acabado el Mundial cansado, sobre todo por las últimas carreras. Austin (EEUU), México, Brasil, Las Vegas (EEUU) y luego Catar y Abu Dabi... son muchos viajes y muchos cambios de horario y se ha hecho algo pesado. Pero estoy contento, porque el séptimo de Catar y el sexto de aquí es más de lo que esperaba".

Con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, a sus 44 años todavía piensa en seguir dando guerra en el Gran Circo. Y para ello, sigue exigiéndole el máximo rendimiento a su equipo: "Creo que este año no podemos estar muy satisfechos. Teníamos un coche dificilísimo de conducir; hemos acabado séptimos en constructores, o sea que hay poco de lo que estar realmente orgulloso. Que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien el campeonato, cerca de pilotos o coches de los que no debíamos estar... vale, lo cogemos. Pero eso no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana. Y este año no sólo no hemos ganado, sino que ni siquiera hemos estado cerca de ello".