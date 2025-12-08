Max Verstappen asume su derrota: “El campeonato nunca será una carrera de las 24”

Max Verstappen ha perdido el mundial de Fórmula 1 por apenas dos puntos, sin embargo, lejos de hundirse por su derrota, la ha asumido, viendo más allá de los varios fallos que le han costado los puntos que le hubieran dado la corona

El mundial de Fórmula 1 es historia y ha coronado a Lando Norris después de cuatro títulos seguidos de Max Verstappen, pero al contrario de lo que parecía a mitad de campaña, cuando los McLaren del británico y de Oscar Piastri parecían a años luz de Max, ha habido pelea hasta el final, en una lucha que ha hecho que hasta Abu Dhabi no se haya decidido la contienda. Apenas dos puntos han separado a Norris y al neerlandés, lo que inevitablemente lleva a pensar en los diferentes momentos en los que el astro de Hessalt se ha dejado puntos a lo largo del curso.

Especialmente vienen a la cabeza dos, el Gran Premio de España y el de Austria. En el primero de ellos sufrió una penalización tras un toque con George Russell que le mandó décimo, dejando escapar 12 puntos por el camino, mientras que en Austria Kimi Antonelli lo dejó KO en la vuelta 1. A Max le han preguntado en Abu Dhabi por lo sucedido en Montmeló, y lejos de hundirse en la miseria, ha sido muy claro: "Olvidáis todo lo que pasó en la temporada. Lo único que repites es lo de Barcelona. Sabía que lo harías. Y me pones esa sonrisa estúpida”.

Y es que para Max ha habido todo un año de carreras como para limitarlo todo a ciertos momentos: "Es parte de las carreras. Las vives y aprendes. El campeonato nunca será una carrera de las 24". Además de que la realidad es la que es y cuando ha llovido no siempre ha sido encima suya, pues con sus errores también le han ayudado desde McLaren a remontar: "Me dieron muchos ‘regalos de Navidad’ adelantados. Es una pregunta que también se puede hacer", pero no fue suficiente para lograrlo.

La madurez del campeón

Después de diez temporadas en la Fórmula 1, 9 de ellas en Red Bull, y tras cuatro títulos, este domingo en Abu Dhabi vimos quizá all Verstappen más tranquilo en la derrota, agradeciendo y mucho a su equipo por todo el trabajo realizado hasta el último día. El mundial parecía perdido a mitad del calendario y lo han llevado hasta la última vuelta, algo por lo que el campeón solo puede tener buenas palabras hacia los suyos, lo que choca con el irreverente e inconformista ‘niño’ que llegó al Gran Circo. Eso mismo lo destacó su ingeniero de pista, Gianpiero Lambiase, GP, que mientras lloraba por la derrota, confesó que ahora sí, “el niño se hizo mayor".