Las vacaciones de ensueño de Jannik Sinner: discoteca en Dubai con su pareja, Fórmula 1…

Jannik Sinner se encuentra de vacaciones estas semanas a la espera de retornar a la pista en el Open de Australia, pero está aprovechando para descansar tras un largo año

Jannik Sinner es uno de los mejores deportistas del mundo y aunque este año ha perdido el número 1 del mundo, si que ha logrado grandes títulos como el Open de Australia o Wimbledon, además de las ATP Finals. Sin embargo, hasta los mejores necesitan descanso y tras muchos meses de pelea hace unas semanas que optó por no ir a la Copa Davis y descansar para afrontar al máximo nivel y más fresco el 2026. Por eso ahora está disfrutando de unas vacaciones por todo lo alto.

En este mes, en el que todo está parado y tiene unos días antes de empezar la pretemporada, Sinner ha aprovechado para visitar los Emiratos Árabes disfrutando de lo lindo junto a su novia, la modelo danesa Laila Hasanovic, con quien se dejó ver en una discoteca de Dubai. Pero no solo eso, si no que este fin de semana ha ido más allá, viajando hasta Abu Dhabi para presenciar en directo el final del mundial de Fórmula 1 en el lujoso circuito de Yas Marina. En él pudo ver de cerca como Lando Norris se alzó con la corona aprovechando su ventaja frente a Max Verstappen, a quien no le sirvió de nada ganar la carrera.

En estos días en lo que estuvo en la ciudad emiratí, capital mundial de la velocidad durante la semana, Sinner aprovechó para estar junto a otros grandes deportistas, por ejemplo se fotografió en una actitud muy cordial con Fernando Alonso. Lo que no dejó claro fueron sus preferencias, e igual en ellas si que concuerda con su gran rival Carlos Alcaraz, un alonsista confeso que no pierde oportunidad de apoyar al asturiano, ya sea en persona o mediante las redes sociales.

En el horizonte, Australia…y Corea

El primer paso del 2025, año en el que Sinner tiene la gran misión de recuperar el número 1 del mundo, pasa por el Open de Australia, uno de los torneos que mejor se le han dado en los últimos años, como muestran sus dos títulos consecutivos y que desde el 18 de enero buscará revalidar en Melbourne. No obstante, no será la única aventura transoceánica del italiano en ese primer mes del curso, ya que antes, en lo que será su primer partido, aunque eso sí, extraoficial, se medirá a Carlos Alcaraz en una exhibición en Corea del Sur. Una buena primera toma de contacto contra su gran rival.