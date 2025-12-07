Fognini se compara con Sinner antes de despedir el año de su retirada
El tenista italiano sigue concediendo entrevistas con motivo de su adiós y, en la última, ha confesado que se ha marchado con dos espinitas clavadas
Aunque no ha sido el único que ha colgado su raqueta en 2025, la despedida de Fabio Fognini en Italia ha sido muy sentida. Casi tanto, títulos aparte, como la de Rafa Nadal en España en 2024. Y hasta el propio tenista se ha marchado con dos espinas clavadas.
En una de las muchas entrevistas que todavía está haciendo con motivo de su adiós, el que fuese número nueve del mundo en su día, ha reconocido que si volviese a empezar intentaría cambiar una cosa de su trayectoria. Algo que cree que le ha mermado durante toda su carrera: su carácter.
Lo ha dicho en el micrófono de Eurosport, donde también se ha atrevido, entre otras cosas, a compararse con su compatriota Jannik Sinner: "Sinner es el mejor del mundo; por supuesto que firmaría para ser él si me dieran un papel. Pero a Jannik también le gustaría pensar si vivir como Fabio. ¿Qué tengo yo que Jannik no tiene? Tengo espontaneidad, soy muy temperamental. Te digo las cosas directamente a la cara. Pero es difícil compararnos, somos personajes completamente diferentes".
En este sentido, cree que su forma de ser le ha perjudicado como tenista: "Podría haber ganado mucho más dinero jugando al tenis, pero pagué muchas multas por mi mal carácter. Durante toda mi carrera, perdí medio millón de euros, y pagué la multa más alta en el US Open: 96.000 dólares. Me comparan mucho con el futbolista Mario Balotelli y sé por qué nos comparan: ambos tenemos temperamentos fuertes y no hemos aprovechado al máximo nuestras carreras".
Asimismo, a nivel deportivo también ha colgado la raqueta sin poder quitarse una espinita clavada: "No participé en ninguna victoria de la Copa Davis y seguía siendo mi sueño. ¿Por qué me dejaron fuera? No lo sé, pregúntenle al entrenador Volandri. Nunca me lo explicaron, aunque no discutí con nadie".
Por último, ha comentado que su raqueta está bien colgada y que, por el momento, no se ha atrevido ni a mirarla desde lejos: "Sigo todo lo que pasa en el tenis, pero no he vuelto a jugar desde entonces. Compartí pista con los grandes del tenis, llegando al noveno puesto, lo cual fue mi sueño hecho realidad. Quienes me quieren lo hacen porque me conocen. Quienes me odian solo me conocen en la cancha, pero no fuera de ella".
El palmarés de Fabio Fognini
El italiano se despidió del tenis profesional en Wimbledon, donde tuteó a Carlos Alcaraz en cinco sets. Un partido que puso incluso en duda si debía retirarse o seguir compitiendo. Y es que se ha despedido en 2025, a sus 38 años, una de las bestias negras de Rafa Nadal. El manacorí perdió contra Fognini hasta en cuatro ocasiones. Nueve títulos, siendo el de Montecarlo el más importante, brillan en su palmarés individual. Su único Grand Slam lo consiguió en la modalidad de dobles junto a Simone Bolelli en el Open de Australia (2015).