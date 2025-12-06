Nick Kyrgios se une a Carlos Alcaraz en Australia

Nick Kyrgios será uno más del 1 point slam que va a enfrentar a tenistas profesionales con aficionados antes del Open de Australia, evento en el que Carlos Alcaraz será la gran estrella

El tenis mundial tiene a protagonistas que destacan por muchas cosas. Los hay por su juego, como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner, los dos grandes referentes del deporte, o los hay por otros aspectos, como Nick Kyrgios, el más díscolo del circuito y que saltó a la fama por otras cosas, especialmente por sus declaraciones y sus actos, muchas veces siendo mucho más polémico de la cuenta. Y aunque por las lesiones su carrera no ha llegado a ser lo que se esperaba, el australiano sigue siendo un personaje importante en el tenis mundial y ahora va a ser partícipe de uno de los grandes eventos adyacentes al Open de Australia, el 1 Point Slam.

Kyrgios, que regresa al tenis profesional la próxima campaña después de muchos meses alejado de las pistas, se ha apuntado a este novedoso invento que enfrentará a jugadores profesionales con aficionados en partidos a un punto y que repartirá un millón de dólares australianos para el ganador del evento, si alguien es capaz de batir a los grandes jugadores que estarán en la pista. La gran estrella del torneo será Carlos Alcaraz, quien competirá en este ‘invento’ el miércoles 14 de enero en la Rod Laver Arena.

Pero Alcaraz y Kyrgios no serán los únicos, pues habrá un total de total jugadores, entre los que se estarán también Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur y Lorenzo Musetti, que darán forma a una primera semana del curso, previa al inicio de la acción en Melbourne, llena de eventos que pondrán al público en marcha.

Muchas exhibiciones para Alcaraz y Kyrgios

Este evento no será el único para el murciano en su inicio de temporada, el cuál será oficialmente el 18 de enero con el comienzo del Open de Australia, pues Alcaraz se medirá el jueves 15 de enero a Alex de Miñaur en partido de exhibición que le servirá para ultimar su puesta a punto para el primer grande del año, en que espera sumar el Grand Slam que le falta para convertirse en el más joven en completarlo los cuatro grandes. No obstante, no será la única exhibición del murciano, que esta semana se mide a Joao Fonseca y Frances Tiafoe en varias exhibiciones. Al igual que Kyrgios, que disputará la ‘batalla de los sexos’ antes de acabar el año, ante Aryna Sabalenka, la número 1 de la WTA, el 28 de diciembre en Dubai.