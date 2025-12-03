Jannik Sinner, al apoyo en la sombra de Italia en la Davis

Italia ganó hace unas semanas su tercera Copa Davis consecutiva, un hito para el que los jugadores transalpino no estaban solos, ya que tuvieron el apoyo total del gran ausente en el torneo, Jannik Sinner

La temporada tenística de 2025 terminó con la victoria de Italia en la Copa Davis, superando a una España que se plantó en la final a base de garra y talento, dando dos de las grandes sorpresas de la semana, acabando con las quizá mayores favoritas, República Checa y Alemania. Y es que el conjunto español se quedó sin Carlos Alcaraz a días de empezar, lo que limitó sus opciones. Pero aún así alcanzó en la final, donde Italia, la anfitriona, les superó. Y eso que los transalpinos tampoco tenían a sus dos mejores jugadores, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

El bloque que dirige Filippo Volandri estaba liderado por los dos top tens, pero después de ganar en 2023 y 2024 el de San Cándido optó por tomarse un año de descanso, mientras que el de Carrara se lesionó en las ATP Finals. Por eso mismo fueron Flavio Cobolli y Matteo Berrettini. Ambos asumieron el rol de líderes de la escuadra y así llegaron hasta la final, donde en el duelo de número 1 el florentino batió a Jaume Munar, mientras que el veterano romano hizo lo propio con Pablo Carreño, llevando al título a los suyos sin siquiera perder un solo punto en toda la semana.

Berrettini, pieza clave de estos años en el equipo, especialmente en 2023 cuando sustituyó a un Musetti que empezó irregular en el Carpena, confesó que no estuvieron solos en Bolonia, si no que tanto Sinner como Musetti ayudaron y mucho a conseguir una gesta que sin ellos no parecía posible: ”Jannik y Lorenzo estaban ahí: son una fuente de inspiración increíble para todos. Somos un grupo humano enorme, juguemos o no juguemos. Han estado cerca de nosotros cada día”.

Una dinastía

El tenis italiano pasa por un momento dulcísimo en el que se han convertido en los grandes referentes a nivel mundial, dominando con puño de hierro la competición por equipos, pero especialmente generando jugadores de un talento descomunal con tremenda facilidad. Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini, Sonego… el montante de jóvenes que han despuntado en los últimos años parece casi infinito, por lo que es complicado que sean batidos.

Todo se debe a la apuesta masiva de la Federación Italiana, que ha usado sus muchos recursos para fomentar la creación de muchos torneos y así permitir que las promesas se fogueen. Por eso mismo también acogen la final a 8 de la Copa Davis o las ATP Finals. Y por si fuera poco, a nivel femenino también dominan, tras ganar las dos últimas Billie Jean King Cup.