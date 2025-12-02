El tenis chileno tiene la ”ilusión” de ganar a Djokovic para medirse a España en la Copa Davis

El rival de España por estar en la final a 8 de la Copa Davis saldrá del Chile - Serbia, donde los chilenos, además de locales, van a jugar la carta de la ilusión para dar la sorpresa

España acaba de rozar la gloria en la Copa Davis, donde tras un gran despliegue ha terminado segunda, perdiendo la final contra la anfitriona, Italia. Sin embargo, la realidad es que esta ensaladera no estaba en los panes de los nuestros una vez que Carlos Alcaraz se dio de baja de la final a 8. Pero el trabajo llevó a quedar segundos y aunque no hayan tocado oro si que tienen otro premio, el de esquivar la primera ronda de la edición de 2026, pasando directamente a la eliminatoria previa a la final, en la que esperan al ganador del Chile-Serbia, donde los sudamericanos sueñan con superar al equipo de Novak Djokovic.

Ha sido el capitán chileno, Nicolás Massú, el encargado de mostrar la “ilusión y fe de sacar la serie adelante” ante los balcánicos en febrero: “Vamos a estar preparados para poder enfrentar esa serie de la mejor forma, tenemos mucha ilusión y fe de sacar esta serie adelante”. El equipo chileno será local el 7 y 8 de febrero en el Court del Parque Estadio Nacional en Santiago, donde se jugará sobre arcilla, superficie a la que sus tenistas están habituados. “Estamos muy contentos de poder jugar con nuestro público, podemos poner las condiciones de juego y todos los detalles”.

Djokovic si, Djokovic no

El medallista olímpico no hizo referencia a la posibilidad de que Djokovic, número cuatro de la clasificación mundial, acuda a Chile con el equipo serbio, algo que aún no está descartado, pese a que por los plazos y los últimos tiempos de la leyenda de Belgrado, parece casi imposible que tome esta decisión, pues el tenista de 38 años no jugó con su país las series de Copa Davis este 2025; sin embargo, el capitán de Serbia, Viktor Troicki, dejó la puerta abierta: “Es demasiado pronto para decir si Novak estará o no en el equipo, tenemos que ver después del Abierto de Australia. Definitivamente con él, seríamos uno de los equipos más fuertes, ya nos ha ayudado muchas veces ganando sus partidos”.

Por ese pasado del que habla Troicki, Massú considera que los balcánicos son “un rival muy difícil, con mucha historia, y tienen grandes jugadores que juegan bien en todas las superficies”. Además, coincidió en que el análisis del desempeño en los próximos torneos será lo que cuente para conformar al equipo para esta serie: “Vamos a seguir los resultados de ellos y también la importancia de lo que están haciendo nuestros jugadores, sobre todo a principio de año en las giras que le corresponden’. Para el capitán chileno, la clave está en “manejar también el tema de la presión", ya que, en su opinión, "es una serie muy pareja y va a ganar el juegue mejor ese fin de semana”.