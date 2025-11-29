La ATP reconoce a Bublik como sorpresa del año... y él casi deja el tenis

Aleksandr Bublik ha sido reconocido por la ATP como una de las grandes sorpresas de esta temporada, en la que el kazajo ha reconocido que jugó de milagro, reconociendo que estuvo a un paso de retirarse

La temporada de 2025 de tenis ha dejado claro que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tienen rival. Entre los dos han ganado todos los torneos en los que ambos han participado, demostrando que cuando están en pista no hay quién les gane. Sin embargo, el italiano es más consistente y sólo ha perdido contra dos jugadores esta temporada, evidentemente uno es Alcaraz y el otro Aleksandr Bublik.

El tenista kazajo ha ido subiendo su nivel a medida que pasaba la temporada y se ha quedado rozando el top 10 del ranking de la ATP, cerrando el año como el undécimo tenista del ranking, a tan sólo 120 puntos de entrar entre los diez mejores. Por ello, la ATP, que con el fin de la campaña está haciendo repaso de los mejores momentos, ha elaborado un top 5 con actuaciones inesperadas en las competiciones, en la que evidentemente se encuentra el kazajo.

La ATP reconoce a Aleksandr Bublik como una gran sorpresa de la temporada

"Jannik Sinner cayó antes de una final únicamente en dos ocasiones. Una de esas inusuales derrotas la produjo una inspirada actuación de Alexander Bublik sobre la hierba del Terra Wortmann Open de Halle" escribe la ATP, que posteriormente reconoce el talento del jugador kazajo.

"Bublik regresó con su impredecible talento a pleno rendimiento. En una superficie hecha para su instinto, el kazajo voló en el ATP 500 conectando 36 golpes ganadores mezclando tacto y potencia, hasta lograr su primera victoria sobre un Número 1" añade la ATP para explicar la presencia de Bublik en este top. Aunque es cierto que no es la única sorpresa que ha dado.

Aleksandr Bublik pensó en la retirada antes de esta temporada de 2025

Sin embargo, estuvimos a puntos de perdernos la mejor temporada de Bublik. "Acabé muy insatisfecho conmigo mismo al final de la temporada pasada, incluso a principios de esta. De hecho, consideré poner fin a mi carrera" ha reconocido el kazajo en 'Tennis Magazin' una vez acabado este curso, en el que ha hecho balance sobre el gran año que ha tenido.

La idea de retirarse le vino porque "tenía la preocupación de salir del top100, eso lo habría cambiado todo" explica Aleksandr, que a principios de año estaba muy abajo en el ranking mundial. Sin embargo, a partir de su explosión en el Masters 1.000 de Madrid, comenzó a mejorar su nivel hasta tal punto que ha sido una gran amenaza para los principales nombres del circuito. Menos mal que finalmente decidió seguir compitiendo, porque si no el circuito se habría perdido mucho espectáculo esta temporada.

Valentin Vacherot, otra de las grandes sorpresas de la ATP

El gran señalado por la ATP como la mayor sorpresa del año ha sido Valentin Vacherot. El tenista monegasco dio la campanada en el Masters 1.000 de Shanghái, en el que se proclamó campeón pese a haber accedido al torneo desde los clasificatorios, derrotando a rivales de la talla de Novak Djokovic. El resto del top lo completan David Goffin, Botic van de Zandschulp y Terence Atmane.