El sublime 'willy' de Carlos Alcaraz en Montecarlo, nominado a mejor punto de 2025

La espectacular jugada del murciano ante Daniel Altmaier ha sido elegida como una de las mejores del año

Carlos Alcaraz ha sido uno de los grandes protagonistas del mundo del tenis en el año 2025. El número 1 del ranking de ATP, destaca por sus golpes enérgicos y su rapidez sobre la pista, combinándose con la gran capacidad de aprendizaje con la que cuenta y una mentalidad fuerte. En abril se llevó el premio a mejor punto del mes, tras hacer un globo de willy sobre Daniel Almaier en Montecarlo. Este punto que dejó al público -y a parte del planeta- boquiabierto puede convertirse en el punto del año.

Alcaraz, capaz de convertir un punto en una obra de arte

Una frenética secuencia en la que tras un saque abierto y un intercambio de ocho golpes, Altmaier se arriesga y realiza una dejada. Alcaraz no lo duda, y corre hacia la pelota con otra dejada, poniéndoselo difícil al alemán que llega con cierta dificultad pero consigue mandar la pelota hasta el fondo de la pista. Es entonces cuando el español decidió darlo todo y sacar 'los pasos prohibidos', con un globo de willy que logra devolver Altmaier, pero Carlos definió finalmente el punto con un revés perfecto.

Este punto fue seleccionado como el mejor del mes de abril, siendo uno de los candidatos firmes por el mejor del año. Otros diez tenistas luchan por conseguirlo, entre el que destaca Novak Djokovic. El mayor rival de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no ha sido nominado a punto del año, a pesar de ser el hueso más duro de roer del murciano.

Novak Djokovic destaca sobre los nominados

El punto del año es un premio honorífico que destaca el la jugada más espectacular, memorable o emocionante de la temporada. Un premio for fun que anualmente. Los puntos seleccionados suelen destacar por la calidad técnica, la habilidad defensiva u ofensiva de los jugadores y golpes poco comunes, como lo fue el willy de Carlos Alcaraz.

Una forma de celebrar la emoción y belleza del 'tenis bonito' que tanto gusta los amantes de este deporte de raqueta. Los puntos nominados, que se seleccionan a lo largo del año en diferentes torneos, se somete generalmente a una votación pública o de expertos. Los nominados a punto del año 2025 son los siguientes: