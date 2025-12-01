Panatta y Bertolucci critican el dominio de Alcaraz y Sinner: ''Casi todos juegan igual''

Los dos extenistas habla sobre la competitividad en la élite del tenis, lamentando los pocos rivales que pueden vencer al español y al italiano

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han coronado en este 2025, en un legado que ninguno de los dos parece querer soltar. Una lucha eterna entre el murciano y el italiano que ha supuesto el reparto de los últimos ocho Grand Slams, llevándose cuatro cada uno. El único rival que ha conseguido sembrar la duda ha sido Novak Djokovic, a sus 38 años no ha sido capaz de atrapar a los dos veinteañeros, con la excepción de la victoria ante el español en los cuartos del Open de Australia.

Precisamente esta falta de rivales a la altura es lo que comentan Paolo Bertolucci y Adriano Panatta, comparando el panorama actual del tenis con el de hace unos años.

Adriano Panatta implora más rivales para Alcaraz y Sinner

Adriano Panatta es un recordado exjugador de tenis italiano, ganó el torneo del Roland Garros en 1976. En una entrevista reciente con la emisora Radio Deejay ha hablado sobre la falta de rivales en las competiciones actuales: ''Si nos fijamos en la élite de los años setenta, cada uno de los diez primeros ganó al menos un Grand Slam. La competición era mucho más equilibrada, todos podían perder. Hoy, Alcaraz y Sinner no pierden nada''.

Que el tenis actual esté tan unificado en cuanto a nivel es para Panatta un punto negativo, ya que no fomenta enfrentamientos y sorpresas como las de antaño: ''Alcaraz y Sinner son muy buenos, pero hoy casi todos juegan igual. Björn Borg y Guillermo Vilas siempre han vencido a rivales con un juego similar al suyo. Pero si jugaran contra mí o contra John McEnroe, perderían porque jugamos diferente. Hoy en día no existe tal cosa, no hay atacantes''.

Paolo Bertolucci recuerda la generación del Big Three

El ganador de 12 torneos APT dobles y seis individuales, Paolo Bertolucci, también se ha manifestado sobre la cuestión, acordándose de 'los tres grandes', todos considerados como los mejores de todos los tiempos: ''Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic tuvieron una dura competencia porque también jugaron Juan Martín del Potro, Stan Warinka, Jo-Wilfried Tsonga... Había más candidatos a grandes trofeos, ahora solo quedan dos''.

Las dos leyendas del tenis ahondan en una cuestión que hace reflexionar sobre la situación actual del tenis, en la que los duelos de alta tensión entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son una delicia para los aficionados pero realmente no existe ningún 'factor sorpresa' con un tercero en discordia que añada emoción a las competiciones.