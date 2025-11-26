Carlos Alcaraz encuentra la inspiración en una leyenda

Carlos Alcaraz está de vacaciones antes de empezar a preparar el próximo curso tenístico, pero mientras pasa unos días en Miami se ha topado con una leyenda del tenis en el siglo XXI, Juan Martín del Potro

La temporada tenística acabó el pasado domingo con la disputa de la final de la Copa Davis entre España e Italia en la que el bloque transalpino revalidó su título. Sin embargo, la gran ausencia de los de David Ferrer fue Carlos Alcaraz, quien puso fin a su calendario unos días antes por culpa de una lesión en el isquiotibial que sufrió en las ATP Finals. Por eso mismo el que se puede considerar mejor jugador del año no volverá a las pistas hasta 2026, aunque eso sí, lo hará con el honor y la responsabilidad de ser el número 1 del mundo.

Pero mientras ese momento llega y a la espera de tomar parte en algunos compromisos profesionales antes del final del año, Carlitos se está tomando unos días de descanso para terminar de recuperarse y sobre todo, para descansar después de 11 muy intensos meses de competición. Ahora mismo está en Miami, donde además de con un nuevo look, dejando de lado el rubio platino que le ha acompañado en este tramo final del calendario, ha podido compartir algunos momentos con una de las grandes referencias del tenis en el siglo XX2, Juan Martín del Potro, con quien se le ha visto en una fotografía en Miami.

Del Potro, que ya vive complemente retirado del tenis por culpa de la muñeca, acompañó la foto de ambos con la frase ”Siempre es lindo volver a verte amigo”, a la que Alcaraz contestó con un evocador: “¡Qué bueno verte, amigo!”, lo que deja claro la buena sintonía que hay entre ellos, pese a que por culpa de las lesiones del jugador de Tandil, las mismas que le obligaron a adelantar su retiro algunos años, apenas han podido compartir tiempo en el circuito.

El Open de Australia, entre ceja y ceja

Mientras terminan sus vacaciones y antes de jugar algunas exhibiciones en Estados Unidos, previas a comenzar la pretemporada en casa, Alcaraz tiene en la cabeza el año que viene, donde quizá su gran objetivo es el primero, el Open de Australia. En Melbourne va a tener sus última oportunidad de convertirse en el más joven de la historia en cerrar el Grand Slam. De hecho, en una entrevista reciente confirmó que no dudaría en cambiar dos grandes en 2026 a cambio de ganar solo el torneo de las antípodas, lo que habla a las claras de hasta que punto está dispuesto a sacrificar por empezar en lo más alto.