Carlos Alcaraz se queda sin la mitad de la 'paga extra' de Navidad

El murciano, que ha terminado como número uno del 2025 en el ránking ATP, no ha podido disputar todos los Masters 1000, lo que le ha restado un suma importante de dinero

Cuando está a punto de comenzar el último mes del año y la temporada en el tenis ya ha tocado a su fin, es momento de hacer balance de las ganancias deportivas y económicas que ha supuesto este 2025 para las grandes espadas del tenis actual. Y entre ellos, cómo no, el que resulta más curioso es el del actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Tras firmar la mejor temporada de su todavía corta trayectoria, son muchos los que se preguntan cómo ha repercutido dichos éxitos a sus arcas personales. Pues bien, el murciano, que ha disputado hasta 11 finales en este ejercicio, se ha quedado sin la mitad de una 'paga extra' importante. Se trata del bonus que se recibe por participar en todos los Masters 1000 que se juegan en un mismo año.

Y es que a Alcaraz le hubieran correspondido 4,8 millones de dólares si hubiera jugado todos, pero la regla dictamina que dicha recompensa se reduce en un 25% por cada Masters 1000 que no se dispute por renuncia o lesión, hasta un máximo de tres. A partir de cuatro, la quita es del 100%, que es lo que le ha pasado a Sinner.

De esta forma, el tenista de El Palmar sólo ha podido percibir, tras ausentarse tanto Canadá como en Shanghái, 2,4 millones de dólares (2,07 millones de euros). De una resta mayor se libró por acudir a Madrid, donde tampoco jugó pero sí atendió a los compromisos del torneo.

Al menos, el español fue el mejor en la clasificación del Bonus Pool, el fondo de 21 millones de dólares (17,27 de euros) que se reparte entre los 30 jugadores que más puntos obtienen durante el curso entre los nueve Masters 1000 y las ATP Finals, y fruto de ello se ha embolsado casi 4 millones de dólares (3.822.746). Mucho más de lo que le ha correspondido a Sinner (1.911.373), quien además no ha tenido 'paga extra' al no haber participado en los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Madrid y Canadá.

Alejandro Davidovich y sus ganancias en 2025

A la otra gran espada del tenis español, Alejandro Davidovich, tampoco le han ido mal las cosas en este 2025. El tenista malagueño, que ocupa el puesto 20 en dicha tabla del Bonus Pool, recibirá un fijo de 208.781 dólares (180.303 euros) más una cantidad variable.

Las cantidades fijas y variables en el reparto

Por último, cabe recordar que en dicho reparto hay unos emolumentos que perciben como remuneración fija y otra como variable. Y en cuanto a lo segundo, por ejemplo, Carlos Alcaraz ya ganó un millón de dólares (863.600 euros) por ser el mejor en ATP 500, con 1.930 puntos, mientras que Davidovich, cuarto en este ránking, se llevó 200.000 (172.720 euros).