Carlos Alcaraz se impone a Sinner en otra peculiar batalla

El murciano le ha ganado al italiano en unas estadísticas que ya tienen hasta su propio título honorífico entre los amantes del tenis

Que 2025 ha sido el año de Carlos Alcaraz no lo discute nadie. Que Jannik Sinner, si no hubiera estado sancionado tres meses por dopaje, podría haberle estropeado el final tan feliz que ha tenido el murciano, tampoco hay quien lo rebata.

Y es que el tenista español ha acabado el año conquistando ese gran objetivo que tenía en mente, finalizar en la cúspide del ránking ATP. Pero sólo 550 puntos separan a uno del otro en la tabla. Mientras el de El Palmar ha jugado 19 torneos este año, el transalpino ha participado en 18. Las distintas hojas de ruta que han trazado y las respectivas lesiones que han sufrido han hecho que acaben el curso con números muy similares. Y para colmo, Sinner revalidó la Copa de Maestros, uno de los títulos que todavía le falta en su vitrina a Carlos Alcaraz.

Así, analizando todas las estadísticas de uno y otro en este curso que recientemente ha finalizado, han publicado que ha sido el murciano quien se ha llevado el título honorífico de 'Panadero del año'. O lo que es lo mismo, el que más 6-0 y 6-1 ha conseguido firmar a lo largo de sus partidos. Cabe recordar que, dentro de la jerga tenística, se le llama ‘rosco’ al 6-0 y ‘barra’ al 6-1.

Pues bien, Carlos ha conseguido 8 sets por 6-0 y 27 sets por 6-1. Un total de 35 sets recién salidos del horno, sólo uno por delante de los 34 del italiano.

Fabio Fognini cree que Sinner y Alcaraz jugarán pocas veces la Copa Davis ya

Y fruto de semejante rivalidad, el resto del circuito sólo sabe hablar de ellos. Porque todo gira en torno a las dos grandes espadas del momento. Y hasta en las Finales de la Copa Davis, que ninguno las ha disputado, sus nombres han estado en la palestra.

El último en hacer referencia a la polémica generada ante la renuncia de Sinner a participar con Italia ha sido su compatriota Fabio Fognini.

Meses después de su retirada tras caer en primera ronda de Wimbledon, el extenista italiano ha hablado en el Corriere della Sera sin tapujos sobre este torneo y las opciones de que ambos se enfrenten en él si no cambian el formato del mismo: "¿Mi opinión sobre la nueva Copa Davis? Bueno, la han transformado por completo, dicen que para peor. Sinceramente, yo también lo creo. Los mejores jugadores piden disputarla cada dos años, no sé qué pensar. Por supuesto, las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz provocó que perdiera algo de brillo, la realidad es que faltaban nombres del top10, donde solo estaba Zverev. Esto no es algo bueno para la competición, hay que revisar el formato, pero la prioridad de Jannik y Carlos nunca será la Copa Davis”.