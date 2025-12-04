Carlos Alcaraz y Sinner presentan su primer duelo de 2026

El español y el italiano han comparecido juntos con motivo de la exhibición que disputarán en tierras asiáticas para inaugurar el nuevo año. Han vuelto a lanzarse elogios y prometen más espectáculo

Han cerrado 2025 con una rivalidad máxima y piensan abrir 2026 de la misma manera. Y para ir calentando motores de cara al primer Grand Slam de la temporada han decidido participar en una exhibición en Corea del Sur que tendrá lugar el próximo 10 de enero.

Esta cita servirá como examen final de la pretemporada antes de un Open de Australia que llegará ocho días después. Y para ir generando expectación en tierras asiáticas, el tenista español y el italiano han comparecido juntos en una entrevista para Tennis Korea.

"Este partido es una gran oportunidad no solo para mí, sino también para Carlos. El simple hecho de poder jugar frente a la afición coreana al tenis es increíblemente especial. Otra gran razón es que puedo recuperar mi ritmo al menos una vez antes del Abierto de Australia. Recuperar el ritmo y la sensación del juego en la cancha me ayuda muchísimo en mi preparación para la temporada. Teniendo en cuenta todos estos factores, acepté con gusto esta invitación", ha subrayado el transalpino.

Sobre el nivel con el que llegan ambos, muy cercas en el ránking, ha hablado el español y se muestra feliz de que exista dicha rivalidad entre ellos: "Esta comparación es un verdadero honor para mí como jugador. Creo que significa mucho que los aficionados al tenis sientan lo mismo al ver nuestros partidos. Las rivalidades en el deporte son un elemento poderoso que alimenta el interés de los aficionados, y yo también me sentí muy inspirado por la rivalidad entre Rafa Nadal y Roger Federer durante mi infancia. Jannik yo ya nos hemos enfrentado en muchos grandes escenarios y hemos disputado partidos intensos. Nos hemos enfrentado en varias finales de Grand Slam, y creo que nos fortalecemos mutuamente. Con una larga carrera por delante, espero que podamos continuar con esta rivalidad positiva que nos ayudará a crecer juntos".

Mientras tanto, Sinner también acepta con agrado esta competencia tan fuerte: "Las rivalidades son una parte fundamental de nuestro deporte. En su época, existían grandes rivalidades entre Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, y esa tendencia se ha mantenido durante generaciones. Las rivalidades siempre han existido a lo largo de la historia del tenis, y creo que nosotros jugamos un papel fundamental en el atractivo de nuestro deporte. Por eso, me alegra saber que estoy desarrollando ese tipo de relación con Carlos. Las rivalidades tienen un significado especial tanto para los aficionados como para los jugadores. Estos elementos hacen que el tenis sea más emocionante, y me alegra formar parte de ello".

A día de hoy, ninguno puede decir que le tiene tomada la medida al otro. Y las victorias en 2025 han ido dependiendo de la superficie y del estado físico en el que han llegado ambos protagonistas: "Jannik y yo hemos estado en el circuito desde jóvenes y conocemos el juego del otro a la perfección. No hay casi nada que ocultar en la cancha. Jannik es un jugador prácticamente sin debilidades. Es potente en ataque y su defensa es increíblemente rápida y estable. Dominó por completo la temporada 2025, ganando dos Grand Slams, las ATP Finals y manteniéndose en la contienda por el número 1 del mundo hasta el final. Jugar bien contra él no es suficiente. Hay que mantener la concentración durante todo el partido y no hay lugar para la complacencia. Es un jugador al que hay que dar el 100% desde el primer punto hasta el último para tener opciones de ganar".

Por último, el de San Cándido ha dejado claro que jugar contra Alcaraz siempre conlleva una motivación especial: "Es uno de los mejores jugadores del circuito actual, quizás incluso el mejor. Jugar contra él siempre es un reto, pero también es muy divertido. Cada partido tiene una historia y un ritmo completamente diferentes, lo que lo hace aún más emocionante. Es increíblemente rápido, por lo que es difícil superarlo en cualquier punto de la cancha".

Las vacaciones de Sinner ya se han terminado

El italiano Jannik Sinner ya ha dado por concluidas sus vacaciones de invierno. El tenista transalpino ha disfrutado de dos semanas de descanso tras conquistar las ATP Finals por segunda vez y se encuentra raqueta en mano con la mirada puesta en el Open de Australia. Por el momento, se encuentra en Dubai, donde se le ha visto entrenando con el posible nuevo modelo de su raqueta Head.