Carlos Alcaraz lo tiene claro: todo por Australia

Carlos Alcaraz iniciará en el Open de Australia su defensa del número 1 del mundo en 2026, en el que será además su gran objetivo de todo el curso

El año que ha hecho Carlos Alcaraz este 2025 es sin lugar a dudas uno de los mejores de cualquier deportista en cualquier disciplina. El jugador español ha logrado terminar como número 1, sumando dos Grand Slams y multitud de títulos, acabando con el dominio de Jannik Sinner, que eso sí, le arrebató uno de los grandes partidos de la campaña, la final de Wimbledon. Sin embargo, el mayor dolor del murciano no es esa derrota, si no la que sufrió en Melbourne a principios de temporada contra Novak Djokovic, la cuál le impidió aspirar al único grandes que le falta, el Open de Australia.

Cerrar el Grand Slam es uno de los pocos hitos que quedan en el palmarés del murciano, y este curso tiene su última oportunidad de convertirse en el más joven en conseguirlo. No tiene ni mucho menos una tarea fácil, pero si que ha confesado que ahora mismo es la gran motivación que tiene: “Los torneos principales para mí son los Grand Slam e intentar ganar tantos Grand Slam como pueda. Ese es mi principal objetivo., siendo honesto. Cuando voy a las pretemporadas para ver qué quiero mejorar y qué quiero lograr, el Open de Australia siempre está ahí”.

Hasta ahora siempre le ha costado empezar las temporada, pero ahora, sabedor de lo que necesita y de que se le acaba el tiempo para entrar -aún más- en la historia, quiere ir a por todas: ”Es el primer o segundo torneo del año y mi principal objetivo siempre es completar el Grand Slam y ganar los cuatro Grand Slam el mismo año. Quiero completarlo. Voy a intentarlo el próximo año, pero si no es el siguiente, espero lograrlo en los próximos dos, tres o cuatro años”.

Jannik Sinner, mucho más que un rival