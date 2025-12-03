Raducanu rompe con su pasado y presenta un nuevo fichaje en su cuerpo técnico

La británica, muy amiga de Carlos Alcaraz, le ha puesto fin a la historia de su acosador y, al mismo tiempo, ha confirmado una nueva componente para su equipo de trabajo

La británica Emma Raducanu, ganadora del US Open en 2021, admitió que ya no se esconde después de que a principios de año un hombre le acosara en repetidas ocasiones.

Raducanu, actual número 29 del mundo, se echó a llorar durante la disputa de un partido en el torneo de Dubai en febrero al ver a un hombre que le había acosado en otras ocasiones -el día de antes le había dado una carta y una foto en una cafetería- entre el público. Este individuo fue expulsado del torneo y recibió una orden de alejamiento.

En una entrevista con la cadena británica BBC la jugadora reconoció que aún hay cosas que le molestan, como cuando ve fotos en revistas y publicaciones de su vida privada sin haberse dado cuenta de que había 'paparazzi' que le seguían, pero que en general se encuentra bastante bien: "Una vez estaba con dos amigos y no vi a los fotógrafos, eso es obviamente raro, porque no sabes cómo han hecho esas fotos, pero más allá de eso me encuentro bien, porque sé que siempre hay alguien cuidándome. Si la gente me ve y me reconoce y quieren venir y decirme algo, está genial, pero no siento que necesariamente me esté escondiendo nunca más".

Cabe recordar que Raducanu se ha perdido el último tramo de la temporada en el circuito porque ha arrastrado un problema en el pie. De hecho, recientemente se bajó de una exhibición en Estados Unidos junto a Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Joao Fonseca y Amanda Anisimova.

Ahora, ya se encuentra preparándose para la temporada que viene, en Barcelona y junto al español Francis Roig, extécnico de Rafael Nadal: "Francis quiere que me centre mucho más en construir una Emma Raducanu mejor, en mejorar los cimientos, el nivel de base. Es algo en lo que no necesariamente me he centrado antes. Siempre he sido muy táctica, hábil, buscaba explotar las debilidades del rival, si es que tuviera; y funciona. Sin embargo, lo ideal es que no necesariamente tienes que pensar en el resto de jugadoras: puedes salir a pista, ejecutar tu juego y estar convencida de que puedes ganar".

En este mismo sentido, tampoco esconde todo lo que está tratando de mejorar: "Francis trata de construir una jugadora con una mayor calidad. No significa que esté haciendo ajustes en el físico: busca emplear una técnica mejor, un timing mejor y una movilidad más eficiente. Creo que ser capaz de dictar mucho más el juego es uno de mis grandes objetivos, lo que me permitiría no tener que correr tanto".

Por último, ha confirmado un nuevo fichaje dentro de su equipo, la fisioterapeuta Emma Stewart, quien ya había trabajado previamente con ella de forma eventual. Con sus manos, la británica espera que sus problemas de espalda mejoren el próximo curso.