Boris Becker habla sobre los inicios de Nadal: ''Toni me pidió consejo y acabó funcionando''

El ganado de seis Grand Slam habla sobre los inicios del mallorquí que desde adolescente apuntaba a convertirse en toda una leyenda

Boris Becker, la leyenda del tenis alemán y considerado uno de los mejores jugadores de la historia, acudió el pasado martes a La Revuelta donde fue entrevistado por David Broncano. Apodado como 'Boom Boom' por su potente servicio y su agresivo estilo de juego, fue también el más joven en ganar Wimblendon al hacerlo con tan solo 17 años.

En la actualidad, Becker sigue vinculado al tenis como comentarista y ha acudido al programa de Broncano para hablar de Inside: Ganar. Perder. Empezar de nuevo, su libro. Se trata de una autobiografía personal y honesta sobre su vida, contando como pasó de estar en lo más alto del tenis mundial hasta su experiencia en prisión en dos de las cárceles más duras de Reino Unido. Aunque el extenista iba a presentar su escrito, también tuvo la oportunidad de hablar de Rafa Nadal, al que conoció cuando tenía 14 años.

Boris Becker y su cercanía a Rafa Nadal

En una charla distendida entre Broncano y Becker, le comentó que Roger Federer también acudió al programa de RTVE para ser entrevistado, a lo que la leyenda del tenis contestó: ''es un gran tipo, le conocía muy bien desde que era niño'' ya que ''es de Basilea, en Suiza, que hace frontera con Alemania y queríamos que representara a Alemania y no a Rusia''. El jienense, perplejo, no pudo comentar otra cosa que un divertido: ''Que zorro. Eres muy listo, Boris''.

Esta conversación fue lo que derivó a hablar sobre Nadal, preguntándole el presentador si le conocía también cuando era un niño, a lo que contestó: ''A Rafa también le conozco porque tenía una casa de verano al lado de él en Mallorca. En Menacor''. David Broncano no pudo evitar replicar: ''¿Le intentaste nacionalizar alemán también?'', lo que provocó la risa tanto del público como del alemán. ''No, no. Yo tenía una casa entra Manacor y Artá, un lugar muy bonito. Estuve mucho tiempo y le conozco de eso. Fui a al academia y conocía a su familia, pero es demasiado español'', comentó Boris.

El consejo que le dio a Toni Nadal

El público, tras la última confesión, no pudo evitar entonar un ''viva Mallorca'' y Becker contó como coincidió con el tío de la leyenda española del tenis y le dio un consejo: ''Le conocí con unos 14 o 15 años. Y conocía a su tío, Toni, me preguntó lo que pensaba sobre ese chico de 14 años, porque él es diestro, pero juega al tenis con al izquierda''. También reveló que ''por aquel entonces jugaba con las dos manos por ambos lados'', así que le dijo a Toni que aquello no era una buena idea: ''Tiene que jugar con una mano. Y acabó funcionando''.

Broncano contestó al alemán: ''Quizás seas responsable de los éxitos de Rafa Nadal'' a lo que Becker le contestó con gran admiración hacia el tenista: ''No, no, no. Simplemente le conozco desde hace muchos años y siempre me ha parecido un gran talento''.