Emma Raducanu planta a Carlos Alcaraz como pareja en EEUU

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han formado una pareja de dobles muy sólida, pero el español se queda sin su habitual compañera para la exhibición en Estados Unidos, de la que la británica se baja por problemas físicos

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se han convertido en una de las parejas profesionales más destacadas esta temporada. No especialmente por sus resultados en pistas ya que el español no está acostumbrado a jugar en dobles y la británica aún está lejos de recuperar su mejor nivel, pero sí han dado mucho de qué hablar. Especialmente a nivel personal, con los rumores frecuentes de que su unión iba mucho más allá de las pistas por la complicidad demostrada en cada partido de dobles que afrontaban juntos.

El murciano tenía varias citas con ella, en Nueva Jersey el próximo 7 de diciembre y en Miami el día 8, pero Raducanu se ha bajado de estas exhibiciones en Estados Unidos debido a problemas físicos en el pie. Ahora, aunque Carlos Alcaraz sigue en pie para estos partidos, habrá que esperar si finalmente no se retira él también, que no ha podido estar con España en la Copa Davis debido a una lesión.

Emma Raducanu se baja de las exhibiciones por Estados Unidos y deja 'solo' a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han formado una pareja indiscutible esta temporada, en la que han participado juntos en los dobles mixtos de varias exhibiciones y en competiciones oficiales como el US Open. Sin embargo, ahora la británica 'planta' al español en sus próximas citas por un problema en el pie, del que quiere recuperarse completamente antes de iniciar la pretemporada.

La número 29 del ranking de la WTA dejará de ganar 500 000 libras, que equivale a 570 000 euros, al no participar en estos partidos de exhibición, que sirven como calentamiento perfecto en esta pretemporada y con el que además acumulan una importante suma económica. Pero Raducanu prefiere no arriesgar y no participar en estos enfrentamientos dobles mixtos, en los que debían enfrentarse a Frances Tiafoe y Amanda Anisimova.

Jessica Pegula se convierte en la nueva pareja de Carlos Alcaraz en EEUU

La participación de Carlos Alcaraz en estos partidos por Estados Unidos sigue en pie, aunque ahora lo hará con una nueva pareja. Será Jessica Pegula la que ocupe el lugar de Raducanu y una fuerza con el número uno del mundo. Una nueva alianza que hace más potente a esta dupla en dobles ya que la estadounidense, además de 'jugar en casa', es la número tres del mundo.

Sin embargo, estos enfrentamientos pierden mucho al no tener a Alcaraz y Raducanu juntos, que eran un gran reclamo mucho más allá del partido.