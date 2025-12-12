Roger Federer regresa al ''Slam de la felicidad'' que Nadal no podrá jugar

El suizo volverá a la pista en un partido de exhibición tres años de su retiro, mientras el balear bromea tras una operación en la mano

Roger Federer será uno de los protagonista de la Ceremonia de Apertura del Open de Australia de 2026, cuando hace poco más de tres años que dijo adiós a las pistas de forma profesional. Se celebrará el próximo sábado 17 de enero, justamente la noche antes de que arranque la competición de forma oficial, que será desde el 18 de enero hasta el 1 de febrero. Otra de las aristas del Big-3, Rafa Nadal, se encuentra en una situación bastante diferente: se ha operado de una mano y no podrá ''jugar el Open de Australia''.

Federer y la 'Batalla de los Números 1 del Mundo'

El nombre del partido que jugará Roger Federer no puede ser más evocador y nostálgico: la 'Batalla de los Números 1 del mundo'. Los otros tres tenistas son considerados leyendas de sus respectivas épocas, formando pareja durante la exhibición con André Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt. Sin duda, una novedad destacada de esta edición del 2026.

''Parece que pasó una vida desde que bauticé al Open de Australia como el Slam de la felicidad, y todavía me hace sonreír cuando pienso en todos los momentos que he vivido allí'', comentaba un feliz Roger en una publicación sus redes sociales, asegurando divertido que ''hace mucho frío en Suiza, necesito hacer un viaje y volver al hemisferio sur''.

''He experimentado tantas emociones en el Rod Laver Arena: la alegría de levantar a 'Norman' seis veces, el honor de jugar frente al mismísimo Rod Laver, el desafío de competir contra mis mayores rivales y, siempre, el amor y el apoyo abrumadores de los fanáticos australianos. Volver a ganar el Abierto de Australia en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados del Grand Slam y repetirlo para ganar en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne'', concluyo el suizo.

Rafa Nadal, operado de la mano

Por su parte, Rafa Nadal ha apuntado en sus redes sociales que ha vuelto al quirófano para solventar una lesión en la mano derecha. En el comunicado oficial se aclara que ''se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana''.

El balear parece que no ha perdido el humor, ya que en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter, ha publicado una foto donde se le ve con el brazo escayolado con las palabras: ''Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto!''.