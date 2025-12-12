Sinner recoge el testigo de Federer y deja atrás a Alcaraz

El tenista italiano deja al español por tercer año consecutivo sin conseguir el premio al tenista favorito de los fans

Si el mundo del tenis profesional se pudiese definir en la actualidad con nombres y apellidos: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Ambos han hecho una temporada insuperable, siendo los dos pesos pesados de la categoría. Es por eso que se han repartido todos los premios que se podían ganar en la temporada. Mientras que el murciano se encargó de llevarse el liderato en el ranking, imponerse en Roland Garros y US Open. El italiano por su lado, se llevó el Open de Australia, Wimblendon y las ATP Finals.

Sinner arrasa por tercera vez a Alcaraz

Aunque los premios dentro de la pista son muy importantes, lo que se reciben fuera también los son. Carlos Alcaraz se ha llevado el premio Stefan Edberg a la deportividad y sus entrenadores Juan Carlos Ferrero y Samuel López fueron escogidos como los mejores de la temporada. Aunque hay un reconocimiento que seguramente haría mucha ilusión y que se ha llevado Jannik Sinner: el de tenista favorito de los fans.

Por tercera edición consecutiva, el italiano se lleva este reconocimiento del los fans, considerándose un mensaje de los seguidores del tenista para demostrar el cariño que le tienen. Aunque aún le queda mucho para superar al rey indiscutible de esta categoría: Roger Federer.

Roger Federer lo consiguió por casi 20 años

SI hay alguien que ha destacado por ser el tenista más querido, ese es sin duda Roger Federer. El suizo fue elegido por los aficionados como favorito entre los años 2003 y 2021, siendo el 'campeón de la categoría' la friolera de 18 veces. Rafa Nadal se llevó el título un par de años antes de su retirada, quitándose esa espinita en 2022, mientras que en 2023 recogió el testigo Jannik Sinner hasta ahora.

''Ha sido un año muy intenso, vosotros me disteis muchísima energía y cariño, sobre todo cuando salgo a la cancha y juego frente a vosotros. Es la mejor sensación para los tenistas, así que muchísimas gracias. Me prepararé lo mejor posible para el año que viene y os veo a todos muy, muy pronto'', señalaba Sinner en la nota oficial de la ATP.

El número 2 del mundo ha sido de nuevo el jugador más querido del circuito, destacando su personalidad humilde y respetuosa tanto dentro como fuera de la pista. Un tenista que mantiene un perfil bajo, alejado del foco mediático y que representa a su país natal con orgullo, lo que ha aumentado su popularidad en Italia.