El héroe de Italia en la Copa Davis ya amenaza en la ATP: "Mi objetivo es entrar en el top 10"

Flavio Cobolli ha vivido un salto de nivel en la Copa Davis, en la que ha sido clave para que Italia conquiste el título, y ya piensa en hacer lo mismo en su carrera individual

Italia ha vuelto a proclamarse campeona de la Copa Davis, logrando reconquistar el título por tercera vez consecutiva. Este año la 'Azurra' tenía muchas bajas, como la de Jannik Sinner, que eligió no acudir a Bolonia, o la de Lorenzo Musetti, que se bajó de la convocatoria pocos días antes a causa de molestias físicas, pero han surgido nuevas estrellas para cubrirles.

La que más ha brillado ha sido Flavio Cobolli, quién a sus 23 años ha logrado dar el salto más grande en su carrera y colocar su nombre como uno de los grandes rivales para 2026. El número 22 del mundo ya ha dejado grandes sensaciones esta temporada, pero nada comparado con su gesta en Bolonia. Ahora, con una 'ensaladera' en su palmarés y una gran dosis de confianza, Flavio ya busca avanzar en su carrera individual.

Flavio Cobolli muestra su ambición para la próxima temporada en la ATP

El joven tenista italiano aún está en una nube tras su gran semana en Bolonia, siendo fundamental para Italia en su camino hacia una nueva Copa Davis. Especialmente destacado en la Final, en la que consiguió la segunda victoria contra España después de una gran remontada contra Jaume Munar. "Me divertí, incluso cuando tuve que recuperar un set contra Munar, estaba aprendiendo" ha reconocido Cobolli en una entrevista con 'Corriere della Sera'.

Por ello, ya mira con ilusión a la temporada de 2026, y también con mucha ambición. Esta semana ha comprendido que realmente puede ser muy competitivo en el circuito ATP y ya amenaza a sus rivales. "Mi objetivo es claro: entrar en el top 10" asegura el tenista.

Ahora mismo es el número 22 del mundo, por lo que no está muy lejos de su objetivo, pero sí tiene a grandes tenistas por delante, por lo que debe ser consistente en las competiciones. "No sé cuándo ni cómo, pero sin duda, para seguir el ritmo de Jannik y los demás, tengo que trabajar en mis debilidades. Tengo que mejorar mi nivel de juego. No siento que tenga que ganar siempre, pero para crecer tengo que jugar, ganando y perdiendo" añade Flavio, muy consciente de la

Flavio Cobolli se pronuncia sobre las bajas de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Cobolli ha podido dar este paso al frente como el líder de Italia gracias a la baja de Jannik Sinner, al que no han echado de menos ya que han demostrado ser un equipo muy fuerte. "Jannik es esencial en todo lo que hace, pero en Bolonia, con el tiempo, se desarrolló una fuerte convicción. En los entrenamientos yo no jugaba bien, siempre perdía, pero esa sensación creció y nos hizo sentir a todos invencibles. Todos hicieron su parte" ha explicado Flavio, quién cree que han hecho un gran trabajo sin el número uno de Italia.

"Comprendí que, como dice Volandri, no siempre se gana en la Copa Davis con campeones. Alcaraz no ganó en Málaga, este año Zverev perdió en semifinales. Comprendí que se necesita un apego especial en la camiseta y un deseo de ganar que va más allá de las propias cualidades" concluye el italiano, que ahora ya prepara su escalada en el ranking de la ATP a base de este sentimiento.