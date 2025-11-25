Djokovic ya mete miedo para el Open de Australia: "Va a dejarse la piel una última vez"

La temporada de tenis al máximo nivel ha llegado a su fin después de la final de la Copa Davis, en la que Italia ha vuelto a imponer su ley, y las miras ya están puestas en el Open de Australia de 2026. Es cierto que ahora es tiempo de descansar hasta que los tenistas inicien sus pre-temporadas, pero pronto volverán a empuñar la raqueta para tratar de prepararse de la mejor manera para cumplir sus objetivos en 2026.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, número uno y dos del mundo respectivamente, siguen siendo los favoritos para alzarse con los títulos, pero Novak Djokovic sigue peleando por sumar un nuevo Grand Slam en su laureado palmarés y ya hay varias voces que le colocan como la gran amenaza en el primer 'grande' del año. La que lo ha dejado más claro ha sido Rennae Stubbs, cuatro veces campeona de Grand Slam en la categoría de dobles.

La apuesta por Novak Djokovic para el Open de Australia

El físico ya empieza a pesarle a Novak Djokovic, que se retiró de las ATP Finals porque llegó demasiado tocado tras una temporada muy exigente, en la que ha tenido que renunciar a citas importantes. El serbio está compitiendo a contrarreloj pero en las pistas sigue siendo uno de los rivales más complejos y talentosos, que en las principales citas sólo tiene a Alcaraz y Sinner como rivales.

Con este duopolio de la ATP las opciones se le complican seriamente a 'Nole', pero si hay una cita en la que puede optar al título de Grand Slam en la temporada es en el Open de Australia. De los 24 Grand Slam que tiene el serbio, 10 son en esta primera cita de la temporada, por lo que 'Nole' da mucho miedo para esta competición.

Así lo cree Rennae Stubbs, que ya le considera una clara amenaza y un potencial ganador. "Creo que Novak tiene la mira puesta en él" ha reconocido la australiana sobre el Grand Slam que se celebra en su país.

"Creo que va a dedicar todo su tiempo y esfuerzo a dejarse la piel una última vez para ganar en Australia. Pienso que es el único que puede encontrar la victoria contra Jannik y Carlos" explica Stubss, que sabe bien que esta pista es el jardín de Djokovic y que va a tener su última oportunidad, y considera que lo va a aprovechar bien. "Carlos nunca ha llegado a la final allí. Novak lo aplastó el año pasado, un set fue realmente bueno" apostilla.

Ya hay un posible Djokovic - Carlos Alcaraz para 2026 en la Copa Davis

Pensando ya más a largo plazo, Djokovic puede tener otro interesante reto en 2026, aunque esta vez representando a Serbia en la competición por países. Ya se ha hecho el primer sorteo para la próxima edición de la Copa Davis y Serbia tendrá que enfrentarse a Chile en su primer duelo. Pero si se hace con la victoria, se enfrentará a España, que accede directamente a la segunda eliminatoria por ser finalista este año.

Si Serbia supera a Chile tendría que enfrentarse a 'La Armada', en la que estará Carlos Alcaraz como líder, por lo que Djokovic tiene en sus manos este nuevo enfrentamiento con el español.