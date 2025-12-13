Cristina Bucsa y su última oportunidad del año, en Limoges

La española se ha clasificado para las semifinales del WTA 125 de Limoges y está a sólo una victoria de colarse en el top-50 del circuito. Ahora, buscará dicho broche ante Anhelina Kalínina

Mientras el tenis español se ha quedado con las ganas de ver a Paula Badosa terminar entre las diez primeras raquetas del circuito femenino, ahora al menos, podría celebrar un notable ascenso de otra de sus primeras espadas: Cristina Bucsa.

La tenista cántabra nacida en Moldavia se ha clasificado para unas nuevas semifinales, esta vez en el WTA 125 de Limoges. Su última víctima ha sido la croata Antonia Ruzic (6-1, 6-0), a quien le ganó hasta 15 puntos seguidos y le dejó en sólo 24 puntos ganados en todo el partido.

Ahora, se medirá a la ucraniana Anhelina Kalínina, quien se cargó a la estadounidense Alicia Parks en tres sets (7-5, 7-6 y 6-3). De conseguir vencerle, Bucsa entrará en el top-50 de la WTA y le pondrá el broche deseado a su temporada.

Por el camino, Cristina ha vencido con la misma superioridad a rivales como Teodora Kostovic (6-4 y 6-0) y Tipahnie Fiquet (6-2 y 6-2), por lo que aún no ha cedido ningún set durante el certamen.

El brillante 2025 de Cristina Bucsa

En la primera mitad de la temporada consiguió grandes victorias ante jugadoras como la rusa Anna Kalinskaya y la británica Emma Raducanu, y alcanzó la final de dobles en el torneo de Miami junto a la japonesa Miyu Kato. En el siguiente torneo logró llevarse el título de dobles de Bogotá junto a la española Sara Sorribes.

A finales de junio, tras vencer a la rumana Anca Todoni y a la croata Donna Vekić, cabeza de serie n°22, Cristina accedió a la tercera ronda de Wimbledon para citarse con la argentina y lucky loser Solana Sierra, contra la que perdería.

Después de cosechar el título de dobles en el Open de Monterrey junto a la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, logró su mejor resultado hasta ese momento en un torneo de Grand Slam al acceder a octavos de final del Abierto de Estados Unidos, siendo derrotada por la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Muguruza se une a Feliciano López en el Mutua Madrid Open

La extenista Garbiñe Muguruza codirigirá, junto al también exdeportista Feliciano López, el Mutua Madrid Open, torneo que celebrará su vigésima cuarta edición del 20 de abril al 3 de mayo de 2026, según ha informado la organización."Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro", indicó el comunicado oficial, que reitera que la incorporación de Muguruza, ex número uno del mundo y campeona de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), al evento "remarca su compromiso con la igualdad".

Muguruza asume este cargo junto a López, quien dirige el torneo madrileño desde 2019, cuando tomó el relevo de Manolo Santana, quien falleció dos años después: "Es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte".