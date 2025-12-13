Jaume Munar, la tercera raqueta española: "Hice muchos cambios y no me arrepiento de ninguno"

El tenista balear ha hecho balance de lo que ha sido su temporada y cree que en 2026 todavía tiene margen para seguir creciendo

Jaume Munar es, actualmente, la tercera gran referencia del tenis español masculino. Sólo Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich le superan en el ránking ATP. Y, tras un año brillante en el que tan sólo le ha quedado la espinita de poder ganar las Finales de la Copa Davis con España, ha hecho balance antes de que finalice 2025. Y lo mejor es que promete más espectáculo para 2026.

Ha sido en una entrevista con la ATP donde el tenista balear ha comentado estas sensaciones que tiene tras su último ejercicio. Ahora está instalado en el top-40 (es el nº36), pero piensa que tiene mucho margen de mejora por delante todavía: "Llevaba mucho estancado en el Top 100, algo difícil de conseguir y que hay que valorar, pero no conseguía sentir que estaba dando pasos adelante. Me dolía verme en partidos muy lejos de la línea de fondo, remando, sufriendo y ganando puntos, pero luchando. Ese ha sido un punto alto mío, pero ya no me quería apoyar solo en eso. Por eso hasta te diría que en torneos buenos salía decepcionado conmigo mismo. Me dolía ver que no evolucionaba".

Sin duda alguna, 2025 siempre estará marcado en rojo en su trayectoria profesional: "Llevaba muchísimos años buscando cambios. Y no me arrepiento de ninguno. Siempre he sido de encontrar soluciones a los problemas que tenía en mi juego. Y había probado mil millones de cosas, pero no había dado con la tecla. Este año hice un cambio radical en mi derecha. Cambié por completo la técnica. El saque también tuvo pequeñas modificaciones técnicas como el lanzamiento. Lo que más se nota es mi posicionamiento: me obligo a estar más cerca de la línea de fondo, y al final todo ese conglomerado te va ayudando. La táctica se complementa con la técnica y viceversa. Después de tantos años, todo va encontrando su lugar. Por eso ahora todo está saliendo así de bien".

Por último, no esconde su deseo de poder seguir avanzando en la clasificación: "Cada vez hay cambios menos grandes que hacer. Los grandes ya están hechos. Ahora me toca ser más constante y mantener lo hecho".

Los mayores ascensos en el ránking ATP

El año 2025 ha tenido grandes movimientos en el ránking ATP. Entre ellos, destaca el de Eliot Spizzirri, quien comenzó como nº 228 del mundo y ha terminado en el 90. Otro de los cambios más significativos lo ha protagonizado Valentin Vacherot, quien ha pasado de ser el 204º del mundo a cerrar la temporada como número 32, por delante incluso del propio Jaume Munar.

El joven brasileño Joao Fonseca, que ha pasado del nº145 al 24º en sólo un ejercicio, y el veterano Marin Cilic, quien empezó en el puesto 179 y ha terminado en el 75º, también lucen en semejante lista.

Por último y al igual que el croata, el español Pablo Carreño también se ha vuelto a posicionar dentro del top-100. Empezó 2025 como número 196 y lo ha terminado como nº89.