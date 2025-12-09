Los primos de la ATP se apuntan juntos al Open de Australia

Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, quienes protagonizaron la final del Masters de Shanghái, han decidido jugar juntos el primer Grand Slam de la temporada 2026

Una de las anécdotas por las que se recordará el 2025 en el mundo del tenis será por la final vivida entre dos primos de la ATP. Ocurrió en el Masters 1000 de Shanghái, donde Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech se cargaron a quienes se les puso por delante para citarse en la final y darles a su familia un momento único e inolvidable.

Ahora, el monegasco y el francés han decidido jugar juntos en el dobles del Open de Australia 2026. No será la primera vez que lo hagan, ya que hasta en tres ocasiones lo hicieron anteriormente: Masters 1000 de Montecarlo de 2024 y 2025 y en un ITF de Túnez en 2017. Eso sí, será la primera vez que compitan juntos en un Grand Slam.

Ocho españoles, directos en el cuadro principal del Open de Australia

Ocho jugadores españoles, cinco en categoría masculina y tres en femenina, figuran en la lista de entradas directas a los cuadros principales del Abierto de Australia de tenis, que se disputará entre el 19 de enero y el 1 de febrero, hecha publica este martes por la organización.

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, encabeza la relación, en la que figuran Alejandro Davidovich, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Pedro Martínez para el cuadro masculino, y Paula Badosa, quien a finales de septiembre anunció que dejaba el tenis hasta 2026, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa para el femenino.

Alcaraz aún no ha superado los cuartos de final en Melbourne Park, con lo que tratará de poner fin a esta racha en el primer torneo del Grand Slam del año, en el que defiende título el número 2, el italiano Jannik Sinner, campeón en 2024 y 2025. La principal ausencia de la lista masculina es el danés Holger Rune, número 15 del ránking mundial, que sigue su proceso de rehabilitación de la rotura de un tendón de Aquiles. En féminas, encabeza la relación la bielorrusa Aryna Sabalenka, dos veces campeona en Australia, por delante de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff.

Kyrgios apuesta por su compatriota Alex de Miñaur

Cuando falta poco más de un mes, Australia ya está preparada para que comience el primer Grand Slam de la temporada 2026. El regreso de Nick Kyrgios y el cartel que tiene ya Alex de Miñaur en el top 10 son alicientes más que de sobra para que los locales se ilusionen ante semejante certamen.

Y el propio Kyrgios, quien ha regresado a las pistas tras varios meses en el dique seco, ha dado como uno de los favoritos a su compatriota: "Alex está haciendo un trabajo increíble, sinceramente. Creo que es un auténtico aspirante en este Open de Australia. Quizás no en un Grand Slam al mejor de cinco sets, tal y como están jugando Alcaraz y Sinner ahora mismo. Pero si uno de ellos cayera pronto, diría que Demon es uno de los otros tres o cuatro jugadores que realmente tienen posibilidades de ganar".

Además, se nota que no lo conoce bien: "Todos sabemos lo duro que trabaja. He estado cerca de él y su competitividad y ética de trabajo son, literalmente, insuperables. Pero, mira, independientemente de eso, puede que nunca gane un Grand Slam, o puede que nunca gane un Masters o lo que sea, pero me gusta lo que está haciendo ahora. Sigue siendo increíble. Lleva años entre los diez mejores y ya ha hecho cosas increíbles. Ha hecho cosas increíbles por Australia, independientemente de lo que pase".