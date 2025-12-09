Carlos Alcaraz se lleva un último premio de 2025

La imagen del murciano cautiva dentro y fuera de las pistas y es por ello por lo que se ha proclamado ganador del Premio Stefan Edberg a la Deportividad

Su eterna sonrisa, su buen perder y saber estar, su comportamiento con los jueces y rivales... Son muchos los factores a favor de Carlos Alcaraz que han determinado que el murciano acabe recibiendo un último galardón antes de que se cierre el año 2025.

Concretamente, ha recibido por parte de sus compañeros el Premio Stefan Edberg a la Deportividad 2025, superando en la votación a la terna de nominados formada por Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud y Grigor Dimitrov.

Este premio ya lo ganó en el año 2023, pero esta vez la votación final estaba formada por los miembros del "Club N1" de la ATP, es decir, aquellos jugadores que llegaron a ser número uno del mundo.

Y es que, lejos de ser un número uno del mundo egocéntrico y prepotente, es raro que algún tenista que conozca al español hable mal de él. Sus mensajes dentro y fuera de la pista son transparentes como el agua. Sabe que ya es un modelo a seguir para los más jóvenes y, pese a su juventud, controla muy bien ese papel de líder dentro y fuera de las pistas. Alguna que otra vez se le ha podido ver cabreado, como es lógico, cuando las cosas no le salen bien, pero es de los que saben bajar las pulsaciones tan rápido como empieza un nuevo punto o acaba el partido.

El gran gesto de Carlos Alcaraz en 2025

Y entre los gestos más deportivos que ha tenido Carlos Alcaraz este curso destaca el que protagonizó en Roland Garros cuando concedió un punto al estadounidense Ben Shelton, en el duelo de cuarta ronda. El murciano llegó a conectar una volea que pareció correcto y que cayó de su lado. Sin embargo, el ganador de seis grandes reconoció ante el juez de silla haber soltado la raqueta y que la bola contactó con ella cuando no la tenía sujeta por su mano. Según la normativa, el punto era para su rival.

Gana su última exhibición en Estados Unidos

Carlos Alcaraz derrotó este lunes al joven Joao Fonseca en un tercer set de superdesempate en un partido de exhibición que disputaron en Miami (Estados Unidos). El murciano se deshizo del brasileño (número 24 de la ATP) por 7-5, 2-6 y 10-8, en un evento conocido como 'Miami Invitational'.

Y es que al de El Palmar no le gusta perder ni en estos partidos y se le vio con ganas de quitarse la espinita clavada que tenía después de la derrota encajada la noche del domingo ante el estadounidense Frances Tiafoe en otra exhibición, aquella en Nueva York.

Antes del individuales, Alcaraz y Fonseca se habían enfrentado en un dobles mixto. El español y la estadounidense Jessica Pegula derrotaron por 10-8 a Fonseca y la estadounidense Amanda Anisimova.

El 'Miami Invitational' se jugó en una pista de tenis instalada en el interior del campo de béisbol de los Miami Marlins de la MLB. Entre el público se encontraban los exfutbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba, que el sábado colgaron las botas tras conquistar la MLS con el Inter Miami. Los exbarcelonistas le devolvieron así la visita a Alcaraz, que hace una semana había acudido al campo del Inter a presencial la final del Este de la MLS. También se dejó ver el exfutbolista brasileño Ronaldo, que incluso peloteó un rato con Alcaraz antes de que arrancara el evento.