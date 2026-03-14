Sinner arrasa a Zverev y ya espera a Alcaraz en Indian Wells

Jannik Sinner ha pasado por encima de Alexander Zverev en las semifinales de Indian Wells y espera rival en la final, que puede ser Carlos Alcaraz si gana a Daniil Medvedev

El gran duelo del tenis mundial es sin duda alguna el que pueden disputar Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que han disputado tantas y tantas finales, sin embargo, en 2026 aún no se han cruzado. Pese a compartir cuadro en el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, las derrotas del transalpino lo evitaron. Pero en Indian Wells la cosa ha cambiado y ahora sí, el de San Cándido ha cumplido con su parte y ya está en el partido por el título después de pasar por encima de Alexander Zverev en un partido casi perfecto. Ahora la pelota está en el tejado de Carlitos, que se mide en la segunda semifinal a Daniil Medvedev.

El italiano apenas necesitó de una 1 hora y 23 minutos para ganar al de Hamburgo con un muy claro 6-2 y 6-4. Y es que Zverev no le planteó demasiados problemas y sigue sin ceder un solo set en todo el torneo. Tanto que Sinner se apuntó el primer parcial por la vía rápida con dos roturas al saque del teutón, que no estuvo a su mejor nivel con la que es una de sus grandes armas, siendo clave que desde el 2-1 en contra, encadenó cinco juegos hasta el 6-2.

Un cambio que valió de poco

Aunque el alemán dio un paso al frente en el segundo set para evitar una barrida en la pista central de Indian Wells. Su estrategia fue extender cada punto, con largos peloteos en los que se imponía por su físico, tratando de hacer sufrir así a un Sinner que ya mostró alguna duda en octavos con Joao Fonseca cuando el brasileño buscó hacer lo mismo. En la tarde californiana a Zverev le sirvió para defender su saque hasta el 3-3, pero cuando más incómodo tenía a Sinner, el italiano puso el 'break' con el que acabaría ganando el set por 6-4 y la semifinal.

Sinner solo colocó un 57 % de primeros saques, pero ganó el 83 % con ese primer servicio y también un 64 % con el segundo. Convirtió tres de las seis bolas de 'break' que tuvo y salvó la única que afrontó. El italiano terminó con 18 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados.

En Indian Wells, Sinner busca su primer título del año tras haber caído en semifinales del Open de Australia y en cuartos de final en Doha, ambos torneos conquistados por Alcaraz. Además, el italiano se convierte en el sexto hombre en alcanzar la final en los seis Masters 1.000 sobre pista rápida después de Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray y Daniil Medvedev.