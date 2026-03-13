El camaleón Sinner se adapta al calor: "Me sentí muy cómodo"

Uno de los grandes déficits de Jannik Sinner en estos años ha sido aguantar las condiciones extremas de calor, algo que está tratando de cambiar y en Indian Wells lo está demostrando

Jannik Sinner es uno de los mejores tenistas del mundo, peleando por el trono de la ATP frente a Carlos Alcaraz y a una distancia muy amplia del resto. A sus 24 años ha demostrado tener muy pocas debilidades y adaptarse como nadie a los diferentes problemas que se le presentan. Sin embargo, si que hay ciertos aspectos en su tenis que se pueden mejorar y uno de ellos es físico. No, no es que necesite correr más, golpear más fuerte o ser más ágil, la realidad es que uno de los grandes problemas que ha afrontado a lo largo de su carrera tiene que ver con la temperatura, en concreto con el calor.

El jugador de San Cándido se ha criado en las montañas, acostumbrado desde pequeño a temperaturas mucho más bajas y eso a la larga le ha terminado por afectar en su tenis. En los torneos que se disputan en ambiente cálidos, con mucha humedad y en los que es necesario ese plus de resistencia, sufre. Le pasó por ejemplo este año en el Open de Australia, cuando casi dice adiós en tercera ronda ante Elliot Spizzirri, o en Roland Garros el año pasado. Sin embargo, poco a poco está cambiándolo, como muestra estos días en Indian Wells.

Cada vez más hecho al calor

En los cuartos de final arrasó a Learner Tien en las horas centrales del día, usando a su favor las condiciones climáticas y cerrando el partido en dos sets. Al ser preguntado por ello, lejos de quejarse, reconoció que estas semanas en el desierto de Coachella le están ayudando mucho: "Me sentí muy cómodo. Llegué a Indian Wells pronto y la semana previa al torneo ha sido muy calurosa, así que eso me ha ayudado a estar bien y competir así". De hecho, cuando le preguntaron si prefería jugar de noche o de día, dejó claro que la daba exactamente igual.

Ahora se jugará este sábado un puesto en la gran final ante Alexander Zverev, en un partido que probablemente sea de nuevo de día, pero aún no tiene horario oficial, algo que puede afectar al estilo de ambos, pero no es ni mucho menos el único condicionante: Va a ser un partido muy duro. Nos conocemos muy bien. Sé que él va a cambiar un par de cosas. Está jugando muy bien. Trataré de dar mi mejor versión. Tengo muchas ganas de que llegue, para estos partidos me preparo".