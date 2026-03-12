La cara A de Carlos Alcaraz destroza a Casper Ruud en Indian Wells

Carlos Alcaraz llegaba con dudas a los octavos de final de Indian Wells tras sufrir en tercera ronda ante Arthur Rinderknech, sin embargo, las ha disipado de golpe destrozando a Casper Ruud en dos sets

Hasta ahora Carlos Alcaraz no había tenido su mejor torneo del año en Indian Wells, donde con más o menos brillantez había pasado de ronda en su debut y directamente había tenido que sufrir para remontar a Arthur Rinderknech en tercera ronda. No obstante, este miércoles se ha plantado en los octavos de final ante un jugador de mucho nivel como Casper Ruud, 13ª raqueta del planeta, y ahí sí, ha demostrado por qué es el mejor jugador del mundo, ampliando su imbatibilidad este 2026 con un triunfo incontestable en dos sets, 6-1 y 7-6, en poco más de hora y media de juego.

Carlitos se ha quitado las dudas a las primeras de cambio, comenzando como le gusta, al resto, y desde ahí generando una presión al noruego que no ha sabido tolerar. Tanto que ha perdido el primer saque, entrando en una deriva muy dura que le ha hecho entrar en una crisis muy drástica. Estaba sufriendo ante un Alcaraz que lejos de bajar el ritmo, lo ha subido más hasta terminar cerrando el primer parcial con un claro y dominante 6-1 que le ponía en muy buena situación.

Tras la superioridad inicial de Alcaraz parecía que el partido podía ir muy rápido, pero el noruego ha tirado de casta, subiendo y mucho el nivel, especialmente al saque. Tanto que en todo el parcial no ha permitido un solo quiebre. El problema es que aún sin la perfección anterior, Carlos seguía sacando adelante sus turnos de servicio de problemas. Esto les ha llevado al desempate, donde ahí sí, ha vuelto a emerger la figura del número 1 del mundo, que sin el más mínimo problema ha ampliado a 15 partidos su racha de imbatibilidad de este 2026 en el que por ahora todo le sale.

Ahora, Cameron Norrie

En la siguiente ronda, los cuartos de final, Carlitos se medirá a un viejo conocido como Cameron Norrie, que pese a estar muy lejos de su mejor nivel, esta semana se está encontrando en el valle de Coachella, donde dio la sorpresa ganando en la tercera ronda al número 6 del mundo, Alex de Miñaur, que sobre el papel apuntaba a ser el rival de Carlitos por un puesto en semis, y ha aprovechado el camino expedito que tenía. El británico ha arrollado a Rinky Hijikata y este jueves cruzará su camino ante Alcaraz, frente al que se ha medido en 8 ocasiones, con 5 victorias para el murciano.