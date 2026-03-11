La intrahistoria de Sinner ante Fonseca en Indian Wells: discusión con un aficionado, pelotazo...

Jannik Sinner superó a Joao Fonseca en uno de los mejores partidos de lo que va de torneo en Indian Wells, sin embargo, además de ante un tenista de alto nivel, el número 2 del mundo tuvo que hacer frente a otros desafíos

El Masters 1000 de Indian Wells sigue avanzando y este miércoles se disputaron los primeros octavos de final y allí se cruzaron Jannik Sinner y Joao Fonseca, en lo que fue sin duda uno de los partidos del evento. Dos tiebreaks decidieron el partido hacia el lado del italiano, que tuvo que esmerarse al máximo para superar a la gran promesa del tenis mundial. No obstante, más allá de un tenis de altísimo nivel, también tuvo que plantarse ante otros problemas que se le presentaron en el desierto de Coachella.

'Matrix' para esquivar un pelotazo brutal

Cuando llevaban 1 hora y 54 minutos de juego y estaban en el segundo punto del 'tiebreak' del segundo set, Fonseca tuvo una bola franca para su derecha, y ahí, desde el centro de la pista, remató con mucha potencia, tanta como que le pegó a más de 120 kilómetros por hora hacia el centro, justo donde estaba Sinner. Y el italiano tuvo que lanzarse al suelo para esquivar una pelota que de golpearle, probablemente le hubiera mandado al hospital o, como poco, le hubiera provocado mucho dolor.

Una 'pelea' contra la grada

Que Sinner es uno de los grandes es algo obvio, pues a sus 24 años es ya un tenista histórico, pero además, el de San Cándido destaca por muchas otras cosas y una de ellas es su caballerosidad. Más allá de algunos problemas como el recordado caso del clostebol, Sinner siempre ha mantenido las formas con mucha clase, tanto con rivales como con árbitros o aficionados y este miércoles se pudo ver en el desierto de Coachella. Cuando el partido marchaba 6-5 para Fonseca y Sinner sacaba para forzar el tie-break, el número 2 del mundo se detuvo ante de sacar para hablar con un aficionado situado justo detrás de él en primera fila.

Sinner habló con él con tranquilidad debido a que el hombre se había burlado de él en varios puntos cuando cometía errores, tanto que le echó en cara su derrota en dobles junto a Reilly Opelka contra Marcelo Granollers y Horacio Zeballos. Eso sí, con su actitud dejó en silencio al molesto aficionado, que no rebatía al tenista Todo acabó cuando Greg Allensworth, el juez de silla, bajó a la pista para mediar y pidió calma al público: "Chicos, si pudieran abstenerse de hablar durante el punto, se lo agradeceríamos". Y también le dijo a Sinner que si seguían molestándole, le avisara, pero ya no hubo más problemas.