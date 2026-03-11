Amargo final para Davidovich en Indian Wells

Learner Tien puso punto y final al sueño del malagueño en Indian Wells a pesar de que estuvo muy cerca

Alejandro Davidovich se despidió de Indian Wells tras una ajustada derrota frente a Learner Tien con un marcador de 4-6, 6-1 y 7-6(4). Un duelo marcado por la paridad y la intensidad emocional en el que el tenista malagueño rozó el pase a cuartos de final. Su fallo fue no concretar dos bolas de partido clave, lo que derivó en un desenlace amargo. A pesar de haber vencido al norteamericano en su anterior choque en Washintong 2025, Davidovich no pudo repetir la hazaña. El encuentro confirmó las expectativas de máxima igualdad, decidiéndose por pequeños detalles que, una vez más, impidieron al español avanzar en un gran escenario.

Learner Tien arrasa con todo

El duelo arrancó como un ejercicio de resistencia. Tras un primer set de máxima igualdad, Alejandro Davidovich rompió el equilibrio en el noveno juego y cerró la manga por 6-4 gracias a un juego en blanco. Sin embargo, la ventaja se esfumó rápidamente en el segundo parcial, donde Learner Tien reaccionó con autoridad. El estadounidense aprovechó una desconexión del malagueño para encadenar un contundente 6-1 que forzó el set definitivo.

La tensión alcanzó su punto álgido en el tercer set. Con 5-4 a su favor, Davidovich dispuso de dos bolas de partido al resto, pero la fata de precisión en los momentos límite permitió a Tien sobrevivir. El desenlace se trasladó a un tie-break donde los errores del español entregaron la victoria al joven local por 7-6(4). Para el malagueño, el resultado es un golpe duro ya que supone su decimotercera derrota tras tener puntos de partido y le priva de sus sextos cuartos de final en un Masters 1000. Por el contrario, el estadounidense firma una página histórica en su corta carrera al alcanzar esta ronda y donde se verá las caras nada más y nada menos que con Jannik Sinner.

La asignatura pendiente de Davidovich: los puntos de partido

Esta nueva derrota de Alejandro Davidovich en Indian Wells frente a Learner Tien subraya una tendencia alarmante en la carrera del malagueño. Con este tropiezo, suma ya 13 partidos perdido tras haber dispuesto de puntos de victoria a su favor en el circuito ATP.

En esta ocasión, Davidovich no logró cerrar el encuentro pese a contar con dos bolas de partido, permitiendo que el estadounidense resistiera y terminara llevándose el triunfo en el tie-break definitivo. Este dato estadístico evidencia su talón de Aquiles: la gestión emocional y técnica en los momentos críticos, un factor que sigue penalizando sus resultados en torneos de alto nivel.