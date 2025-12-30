Alejandro Davidovich y un sueño por cumplir en 2026

Delray Beach, Washington, Acapulco y Basilea, estos son los cuatro torneos en los que Alejandro Davidovich ha rozado ganar el primer torneo de su vida en 2025, sin embargo, no fue capaz de hacerlo, manteniendo una cuenta pendiente en el mejor año de su carrera

La madurez de Alejandro Davidovich como tenista ha llegado a los 26 años, el momento en el que una promesa ya debe estar cerca de confirmarse como realidad, y el malagueño lo ha conseguido. Siempre se ha dicho de él que tiene talento de top 10 del mundo, pero la cabeza de alguien mucho peor. Sin embargo, poco a poco ha podido ir acercando ambas realidades y ahora mismo está en el puesto número 14 de la ATP, el mejor de su carrera. Pero hay una cuesta pendiente que sorprende aún más, que no haya ganado un solo título en todos los años que lleva como profesional.

Cinco veces, esas son las que ha pisado 'Foki' una final, y quitando la primera de ellas, en el Masters 1000 de Montecarlo en 2022 cuando ganó a Novak Djokovic pero Stefanos Tsitsipas le quitó la corona en el partido decisivo, todas han llegado este 2025, y si algo tienen en común, es que han sido dramáticas. Una buena muestra de lo que han sido estos años para la segunda raqueta española, a quien se le recuerda más por sus dolorosas derrotas que por sus grandes victorias, que las ha tenido y en mayor medida.

Delray Beach, Acapulco, Washington y Basilea

La primera de todas llegó en Delray Beach, un ATP 250 en el que Miomir Kecmanovic le superó, aunque tuvo el partido encarrilado, solo que ahí comenzaron a aflorar sus fantasmas, los mismos que le costaron el torneo con errores inexplicables y decisiones extrañas. Luego en Acapulco sufrió más contra Dannis Shapovalov; y quizá la más dolorosa de todas fue en el ATP 500 de Washington ante un top 10 como Álex de Miñaur, contra quien tuvo bolas de partido y fue superior, pero una bola del australiano que rozó la línea por fuera y sobre todo, una nueva caída psicológica, dieron la victoria al 'aussie'. Y por último, Basilea, donde peleó con todo, pero Joao Fonseca le ganó en un igualado partido.

2026, el año del salto

En apenas unos días arranca la temporada 2026, el año en el que de verdad debe dar un paso más y afianzarse entre la gran élite mundial. Ya está entre los 15 mejores y ahora debe seguir avanzando hasta cerrar la entrada en el top 10 y sobre todo, terminar de cerrar tantos partidos en los que su cabeza la abandona. Un título es un objetivo claro, pero para ello debe crecer en este aspecto y poco a poco las alegrías llegaran en forma de triunfos. El juego lo tiene de sobra, ahora solo queda rematarlo con temple y calma.