Jannik Sinner, el gran estandarte del tenis en Italia

Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, ha repasado el gran momento del deporte en el país, en el que entre todas las grandes noticias hay una que destaca por encima del resto, la Jannik Sinner

Durante los últimos años el tenis ha vivido un gran cambio de era, pasando de lo que era un dominio del big 3 formado por Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer a una nueva en la que son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner quienes mandan. El murciano es el número 1 del mundo actual, pero ha encontrado un villano perfecto en el italiano, que este 2025 ha ganado Open de Australia y Wimbledon, manteniéndose siempre a un nivel excelso, incluso pese as una sanción por dopaje que le tuvo tres meses fuera de la pista.

Precisamente por ese motivo ha estado en entredicho este curso, en el que la huella indeleble del positivo en clostebol se ha mantenido, aunque se ha encontrado muchos apoyos, por ejemplo el del mandamás del tenis italiano, Angelo Binaghi, quien ha recalcado el gran apoyo institucional del de San Cándido: "Responde con resultados y calla a todos. Dejemos que ciertos comentaristas baratos hablen y escriban. Conocimos a Jannik de niño, el tenista, pero también el niño. Se merece una estatua. Espero que esté en la próxima Copa Davis. En cualquier caso, hemos demostrado que podemos ganar la Copa Davis incluso sin el mejor jugador del mundo. Es un momento único".

El tenis italiano, en un momento dulcísimo

Más allá de Sinner, la realidad es que el tenis italiano está en un momento tremendamente dulce, pues no hay un país que se acerque a los éxitos de los transalpinos en los últimos años. Ya no solo a nivel masculino, si no que también en el femenino no tienen parangón los éxitos que han conseguido como nación en la Billie Jean King Cup. Con Jasmine Paolini como estandarte y auspiciadas por un dobles brutal con Sara Errani, han conquistado las últimas ediciones y ahora solo queda que la Toscana sea capaz de reeditar los éxitos a nivel individual.

Por otro lado lo que destaca es la cantidad, ya que si algo tienen es un gran número de jugadores entre los 100 mejores del mundo, hasta 8, además de varios pululando entrar. El dominio es muy alto, además de que los mejores son muy jóvenes, siendo estandartes de la generación actual, la comandada por Sinner, pero que tiene a los Musetti, Darderi o el héroe de esta edición de la Copa Davis, Flavio Cobolli, quizá el que más proyección tenga de los que están por venir, aspirando a entrar más pronto que tarde en el top ten.