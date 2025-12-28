Andy Murray y los dos motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Ferrero

Una vez salido a la palestra los distintos protagonistas del último culebrón deportivo del año en España, han desvelado dónde estuvo el primer punto de conflicto entre el entorno del tenista murciano y el valenciano, así como quién pudo relevar al técnico a finales de 2024

Que apuesten por tu hijo con sólo 15 primaveras y siete años más tarde esté consolidado como número uno del mundo y sea una de las figuras más relevantes del mundo del deporte es para estar agradecido de por vida por mucho talento que demostrara aquel joven. Sin embargo, no parece pensar lo mismo la familia de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero. Al menos, tras lo confesado por el técnico valenciano en sus distintas intervenciones mediáticas que ha tenido en los últimos días en relación a su ruptura con el tenista de El Palmar.

Una vez aclarado que el 'divorcio express' ha sido fruto de las desavenencias contractuales con quien dirige la carrera de Alcaraz desde los despachos, su padre, el periodista y director de Punto de Break, José Morón, ha explicado los momentos que provocaron que la buena sintonía entre Ferrero y los Alcaraz empezara a disolverse. Y entre ellos, una entrevista algo desafortunada que realizó el técnico intentándole dar un tirón de orejas a su discípulo.

"Juan Carlos Ferrero, cuando ocurre todo, se queda roto porque no se lo esperaba. Es algo completamente inesperado y se queda muy mal. Ya sabíamos de hace tiempo que la relación entre Juan Carlos Ferrero y el entorno de Carlos Alcaraz no era la mejor. Aunque la ruptura es de la noche a la mañana, es algo que venía desde hace algún tiempo. Todo se empieza a torcer en el año 2023. En 2022, cuando Alcaraz gana el US Open y se convierte en el número uno más joven de la historia, todo era muy bonito, pero en 2023 se empiezan a producir los primeros roces dentro del entorno de Carlos con Juan Carlos Ferrero. En la gira sudamericana, cuando Alcaraz va a Río de Janeiro y Buenos Aires, viaja con Martínez Cascales, no con Juan Carlos, y esto es algo que en el entorno de Carlos no terminan de entender. No entienden cómo es posible que un Alcaraz que es número uno, que quiere hacer historia, tenga a su entrenador principal en casa y que tenga que viajar alguien como Cascales, una persona a la que Ferrero podía acogerse. Esto no fue en parte bien visto por parte del entorno de Carlos Alcaraz. En diferentes momentos de 2023, hay cosas que empiezan a distanciar al entorno con Juan Carlos".

Otro de los focos de conflicto llegó a finales de 2023, como explica José Morón: "Todo comienza a torcerse de manera descomunal cuando Carlos Alcaraz pierde las ATP Finals. Ferrero da ciertas entrevistas en las que dice que para ser profesional hay que serlo todo el año. Desde el punto de vista de Ferrero, Carlos podría haber dado un poco más de sí para poder haber acabado mejor el final de la temporada". Unas palabras que no sentaron nada bien en la familia Alcaraz, como es lógico.

"Juan Carlos es una persona muy estricta, entiende el trabajo de una forma que empieza a chocar con un Carlos Alcaraz que se ve entre la espada y la pared. La visión de Carlos es compartida por su entorno. El entorno cree que Carlos tendría que tener un poco más de libertad a todo lo estricto que quería ser Ferrero", añade Morón.

Pero lo peor estaba por venir, porque este conflicto sólo había hecho más que empezar: "En 2024 el año fue muy bueno, pero vuelve a tener un tramo en el que Alcaraz pierde un poco el norte en el final de la temporada. El entorno de Alcaraz entiende que todo esto es producido por la manera en la que Ferrero llevaba su carrera. A finales de 2024 se produce un momento de máxima tensión. Esto que ha pasado ahora en 2025 se iba a producir el año pasado. En las negociaciones del año pasado, el entorno de Alcaraz no estaba nada contento por lo que había pasado. Ferrero entiende el tenis de una manera y Carlos quería tirar por otro lado. El año pasado, el entorno ya quiso hacer lo que ha pasado este año: apartar a Ferrero y traer a otro entrenador. Querían a Andy Murray, pero Carlos Alcaraz frena la idea de que Juan Carlos se vaya en 2024. La relación entre Alcaraz y Ferrero siempre ha sido magnífica, tremendamente buena, no hay ningún pero".