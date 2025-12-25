Carlos Alcaraz y su padre responden a la entrevista de Juan Carlos Ferrero

El progenitor del murciano ha sido muy escueto a la hora de contestar a las acusaciones que hay en la calle sobre que él ha sido el causante de la ruptura de su hijo con el técnico valenciano

Carlos Alcaraz trató de lanzar el bombazo de su ruptura con Juan Carlos Ferrero de la forma más sigilosa y cariñosa que pudo, pero al final le ha terminado explotando como la mayoría intuía. Y es que siete años de relación laboral y el hecho de haber terminado 2025 como número uno del mundo son dos razones de peso para pensar que este culebrón escondía otros motivos más allá de nuevas metas o puro cansancio deportivo.

Así, como era de esperar, a medida que han ido pasando los días, los distintos medios han ido sacando la verdad de dicha separación. El primero en romper su silencio fue Juan Carlos Ferrero, quien, a través del diario Marca, confesó estar "dolido" y reconoció que el 'divorcio' ha sido fruto de la revisión de contrato que se hace cada año y en el que "había ciertas cosas en las que no estábamos de acuerdo".

Ahora, ha sido Carlos Alcaraz González, padre del tenista murciano, quien ha atendido a la llamada de EFE para intentar poner su granito de arena a semejante culebrón: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa". Así de breve y conciso. Una respuesta con la que le resta importancia a las palabras del técnico valenciano y con la que se intuye que también tiene la conciencia muy tranquila de haber tomado semejante decisión.

Y es que cabe recordar que es su padre quien ejerce de representante y el que puso a su hijo en las manos de Ferrero cuando tenía solo 15 años. Siete años más tare y después de haber conseguido 24 títulos en la ATP, incluidos 6 Grand Slam, ha decidido poner punto y final a esta relación contractual pese a que el propio Ferrero haya sido reconocido como el mejor entrenador del año.

Sólo ha pasado una semana desde que anunciaran la noticia y todos los agentes implicados en dicha película ya han salido a la luz. Seguramente, esto sólo haya hecho más que empezar y cuando pasen las fiestas y comience de nuevo la temporada, informaciones más concretas saldrán a escena.

Carlos Alcaraz usa sus redes sociales para celebrar la Navidad

Carlos Alcaraz también ha querido responder a dicha entrevista concedida por Ferrero. Pero lo ha hecho a su manera, reapareciendo en las redes sociales una semana después de romper con el que fuera su entrenador y publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un "Feliz Navidad" y un "Seguimos", en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.

Con emoticonos de un árbol de Navidad, un corazón y un brazo sacando músculo se asomó a X, Facebook e Instagram sin revelar cómo se encuentra tras la ruptura con Ferrero ni despejar dudas sobre el motivo tras una relación de siete años.

el único Grand Slam major que falta en su palmarés y su gran objetivo declarado para el nuevo curso.