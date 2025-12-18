Carlos Alcaraz confirma su entrenador para la temporada 2026 tras romper con Ferrero

La ruptura del murciano con el técnico valenciano ha revolucionado un final de año que nadie esperaba en un circuito ATP que ahora descansa por Navidad. Ya se han ofrecido hasta cinco entrenadores y el número uno del mundo ha tomado una decisión firme

El culebrón entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero no ha hecho más que comenzar. Tras anunciar este pasado miércoles ambas partes el fin de la relación contractual y haberlo hecho con mensajes cariñosos, ya están empezando a salir algunos detalles que, seguramente, a ninguno de los implicados les esté haciendo gracia.

Y es que, pese a que han intentado quedar de la forma más amistosa posible y resaltar los siete maravillosos años que han vivido juntos como tenista y entrenador, la realidad de la separación es otra distinta e imposible de ocultar. Sobre todo, porque el valenciano señaló en su mensaje que a él le hubiese gustado seguir. Blanco y en botella, no ha habido acuerdo económico para continuar semejante idilio.

Y ha sido anunciar dicha noticia y empezar a salir entrenadores dispuestos a tomar el relevo de Ferrero. Hasta cinco se habrían ofrecido ya al murciano en menos de veinticuatro horas, según informa la Cadena Cope. Sin embargo, el tenista de El Palmar ha decidido que sea Samu López, que hasta ahora ejercía como segundo entrenador, quien comience la temporada 2026 con él como primer entrenador. Y, en función de cómo arranque el curso, decidirán meter o no a alguien más en el cuerpo técnico.

Toni Nadal lanza un órdago ante la ruptura Ferrero-Alcaraz

Y entre otros protagonistas que han salido a la palestra para comentar dicha primicia, uno de ellos ha sido Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, quien no ha dudado en dar su opinión ante el micrófono del programa Radioestadio de Onda Cero: "Me hubiera gustado que estuvieran siempre juntos. El que paga, lo hace para escuchar lo que quiere oír".

Ahora queda por saber si ese mensaje también iba dirigido a su sobrino, que en su momento también prescindió de sus servicios.

El primer entrenador de Carlos Alcaraz tampoco se muerde la lengua

Otro que ha hablado sin tapujos sobre el asunto ha sido el primer entrenador de la carrera de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro. Tras pasar por los micrófonos de RNE Deportes, Kiko fue claro a la hora de analizar dicha separación: "Bueno, sé alguna cosa por parte del padre de meses atrás, que tampoco creo que sea el momento de decirlo, pero me enteraré mañana de todo. Mañana entrena en el club, lo vi hace dos días y no me comentó nada. Evidentemente, lo han llevado con mucha discreción y todo tiene un principio y un final. Me ha sorprendido, si llega a ser el año pasado me hubiera sorprendido más que este año, me ha pillado de sorpresa. Está claro que yo soy amigo de la familia y puedo contar alguna cosita, pero no deja de ser una sorpresa".

Y en este sentido, el técnico lo tiene claro: "Ha sido más por parte del entorno que por parte del jugador, Carlitos es muy defensor de sus entrenadores. Lo fue conmigo y sé que lo ha sido con Juan Carlos, pero llega un momento que por motivos ajenos a él y a lo deportivo, pues han tomado esta decisión. Juan Carlos ha hecho un trabajo espectacular, yo estuve trabajando con él dos años, y hay poco que echarle en cara. La gente que ha tomado la decisión, que no es Carlitos, tendrán sus motivos que yo ahora desconozco".