Blockx, la primera gran noticia de las Next Gen Finals

Las ATP Next Gen Finals ya conocen a su primer semifinalista, el belga Alexandr Blockx, quien ha cerrado su pase tras conseguir dos victorias en sus dos primeros partidos en Yeda

El gran torneo de las jóvenes estrellas del tenis, las ATP Next Gen Finals, está de lleno en su segunda jornada y tras un primer día de muchas emociones, ha entrado a lo grande en él. De hecho, hay una estrella que ha dominado con tal superioridad que ha asegurado su pase a las semifinales, independientemente de lo que pase en el tercer partido este viernes, el belga Alexandr Blockx, segundo favorito, que ha hecho bueno este puesto tras ganar dos partidos con mucha solvencia.

El belga venció al estadounidense Nishesh Basavareddy por 4-3(2), 4-3(8) y 4-1, sumando el segundo triunfo para convertirse en líder del Grupo Azul. Mientras el croata Dino Prizmic, tercer favorito, consiguió ante el alemán Justin Engel su primera victoria en el torneo por 4-1, 2-4, 4-3(3) y 4-1. El germano, sin embargo, con dos derrotas, se queda sin opciones.

En su debut en el torneo, Blockx, de 20 años, consiguió amarrar el pase a las eliminatorias en su primera oportunidad. El belga necesitaba una victoria en sólo tres sets para alcanzar el objetivo y lo logró. Tras ganar en la primera jornada a Engel, tiene asegurada una de las dos primeras plazas del Grupo Azul.

El viernes se enfrentará a Prizmic que estrenó su relación de victorias en el evento y que afrontará la última fecha con opciones de clasificarse aunque con el triunfo como única opción. El balcánico, que ganó a Engel, tiene un partido ganado y otro perdido. Igual que el estadounidense Basavareddy. Entre el croata, que depende también de lo que suceda en el otro partido, y el norteamericano estará la segunda plaza del cuarteto hacia semifinales. Eso sí, el ‘yankee’ depende de sí mismo para acceder a las semifinales. Con la victoria ante Engel logrará su continuidad en las Finales Next Gen.

Jódar, a rematar las buenas noticias; Landaluce, a pelear por vivir

Mientras este grupo azul ya tiene al primer semifinalista, el rojo va a definir esta tarde al suyo y puede ser español. Y es que Rafa Jódar va a disputar su segundo partido del evento ante el otro ganador de la jornada, Nicolai Budkov Kjaer, quien superó a Martín Landaluce. Jódar dio la campanada ganando a Learner Tien, número 28 del mundo, en la gran sorpresa de lo que va de edición y si gana al noruego estará en semis. Mientras que Landaluce lo tiene más difícil, pues si quiere apurar sus opciones necesita ganar a un Tien tocado tras la derrota y esperar a lo que suceda mañana en el duelo fratricida entre ambos.