Pinchazo inicial de Martín Landaluce en Yeda

Martín Landaluce no ha podido hacer bueno su favoritismo ante Nicolai Budkov Kjaer y se complica y mucho la vida en las ATP Next Gen Finals

El tenis español ha comenzando las ATP Next Gen Finals con la gran noticia de la victoria de Rafa Jódar sobre Learner Tien en su estreno, sin embargo, la alegría ha durado poco, pues el segundo integrante de la armada presente en el torneo, el madrileño Martín Landaluce, no ha tenido la misma suerte en este, el segundo duelo del grupo verde de este torneo de las grandes joyas del tenis mundial. En un duelo en el que era favorito, el joven patrio no ha podido con el noruego Nicolai Budkov Kjaer, mucho más estable en todo momento, hasta terminar por llevarse el triunfo en cuatro sets, por 4-1, 3-4, 4-2 y 4-3.

El noruego nunca había ganado al tenista madrileño, que en los tres choques precedentes había superado a su rival. Todos en este 2025 y en todas las superficies: tierra, hierba y pista dura. Pero en Yeda fue el escandinavo el que plasmó su mejoría y se mostró mejor ante el tenista español que estuvo a punto de llevar el choque al parcial definitivo pero que perdió su notable ventaja en el desempate del cuarto set, que dio la victoria a Budkov Kjaer después de una hora y 45 minutos.

Landaluce no fue capaz de encontrar su ritmo en ningún momento, jugando muy irregular y terminando con errores en los momentos claves de los dos últimos parciales, especialmente en el cuarto, cuando llegó a disponer de un quiebre de ventaja, pero no lo remató, pinchando con el saque, que desde su nulo inicio en la manga inicial le había acompañado. Ahora le toca remontar y tratar de mantenerse con vida en este torneo, en el que debuta después de conformarse con ser reserva el año pasado, pero en el que este es uno de los grandes candidatos.

Una dura prueba para resarcirse

Tras esta dolorosa derrota ahora Landaluce tiene una oportunidad de oro para cambiar sus sensaciones. El madrileño se medirá en la segunda jornada a Learner Tien, número 28 mundial y gran favorito a la victoria. El estadounidense también llegará tocado tras perder contra Jódar y ambos buscarán resarcirse. Eso sí, el que pierda dirá adiós, casi con total seguridad, a sus opciones para conseguir el pase a las semifinales del torneo. Por su parte el noruego se mide a Jódar en el duelo de ganadores, donde en contraposición, el que gane tiene muchas opciones de cerrar su pase a semis.