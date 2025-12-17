Rafa Jódar acaba con el favorito Tien en su estreno en las Next Gen Finals

Rafa Jódar se ha estrenado en las ATP Next Gen Finals ganando al gran favorito, Learner Tien, número 28 del mundo, en un partido de un nivel excelso en el que el madrileño se ha impuesto en cinco sets

Rafa Jódar es una de las grandes joyas del tenis español. Campeón del US Open junior y poco a poco cada vez más una realidad. De hecho, esta semana es su gran presentación en sociedad en las ATP Next Gen Finals, a las que entró por las bajas, pero donde ha dejado su huella desde el inicio. El madrileño se estrenaba ante Learner Tien, número 28 de la ATP y gran favorito al triunfo, y lejos de dejarse llevar ante un rival top, ha conseguido una victoria de muchísimo prestigio, con remontada incluida, para poner su nombre entre los candidatos a la victoria final.

Duros comienzos

De inicio el jugador madrileño acusó el escenario ante alguien como Tien, mucho más bregado en partidos de alta exposición y cedió el saque de inicio. No es ni mucho menos fácil pasar de los Challengers a tener todos los focos delante y cada año lo vemos en estas Next Gen Finals con algunos jugadores. Aunque tras ceder su saque en el primer turno, Jódar fue capaz de recuperarlo. Solo que duró poco, porque el ‘Yankee’ mejoró y salió más fuerte de ese traspiés, ganando los tres siguientes juegos para adjudicarse el primer parcial por un incontestable 4 a 1.

El segundo fue otra historia, pues pese a que también comenzó con la igualdad reinante, poco a poco fue Rafa el que puso la directa, jugando más suelto, arriesgando más y siendo capaz de presionar. Los intercambios, que antes caían todos del lado de Tien, ahora se repartían, y en los puntos clave eran para el español, que llegó a estar 3 a 1 arriba. Sin embargo perdió la ventaja y acabó en el desempate, solo que de nuevo creció y no falló, ganando el set y poniendo la igualada.

Agarrado a la pista

El gran crecimiento de Jódar en el segundo parcial permitía soñar con la sorpresa, sin embargo la realidad muchas veces tiene otros planes y tener enfrente al número 28 de la ATP es sinónimo de buen tenis. Por eso mismo no sorprendió la gran mejora de Tien, que de nuevo volvió a ser la apisonadora del primer parcial, rompiendo a las primeras de cambio al español hasta conseguir una renta suficiente como apuntarse esta manga con otro 4 a 1 para ponerse a un paso de la victoria. Pero el jugador del Club de Tenis Chamartín tenía otros planes, ya que en el cuarto set desplegó su arsenal. Sacando mucho mejor, sin dar oportunidades a Tien, y sobre todo sorprendiendo con un quiebre en el quinto juego, lo que llevó el partido a la quinta y definitiva manga.

Y en el decisivo reinó la igualdad en el comienzo, pero muy pronto Tien aprovechó las dudas de Jódar y se colocó con un cómodo 3 a 1 que hacia pensar en el final estaba próximo. Sin embargo, en el siguiente turno de saque del norteamericano emergió la figura del español para conseguir salvar la primera papeleta, incluso con una bola de partido en contra. Le quedaba ganar su saque y aunque dos cañas lo condenaron a tres bolas de partido en contra, las salvó con clase, llevando el set al desempate que lo iba a decidir todo. Y allí ha emergido el mejor Rafa Jódar del partido, dominando los puntos y avasallando a un Tien encogido ante el vendaval que tenía enfrente y que le ha propinado una inesperadísima derrota,