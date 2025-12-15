Los españoles coinciden en el mismo grupo de las Next Gen ATP Finals

Giro del destino para Landaluce y Jódar caen en el grupo azul junto al estadounidense Leaner Tien y el noruego Nicolai Budkov

Los dos representantes patrios en las Next Gen ATP Finals de Jeddah que se celebrarán del 17 al 21 de diciembre: Martín Landaluce y Rafa Jódar compartirán el grupo azul. Junto a ellos estarán Learner Tien y Nicolai Budkov Kjaer. En el lado contrario, en el grupo rojo se encuentran Alexander Blockx, Dino Prixmic, Nished Basavareddy y Justin Engel.

La primera vez con dos españoles

Como dato curioso, es la primera vez en las ocho ediciones de vida en la que se han clasificado dos españoles a las Next Gen ATP Finals. El torneo reúne a los mejores tenistas jóvenes del mundo en el circuito masculino, celebrándose en Arabia Saudí. Ambos representantes españoles son dos excampeones del US Open júnior que lo darán todo para levantar el tan ansiado título, tal y como hizo Carlos Alcaraz en 2021.

El año 2025 ha sido especial para Landaluce, que jugó por primera vez en el cuadro principal en el Open de Australia, ganó su segundo Challenger en Orleans y debutó en su tierra en la Copa Davis. El otro español, Jódar, ha brillado en el circuito universitario de Estados Unidos durante la primera parte del año. También logró ganar tres títulos en el circuito Challenger y llegó a semifinales en otros tres. Una llegada que le hizo beneficiarse de la baja por lesión del brasileño Joao Fonseca, campeón del año pasado.

Un torneo con todo por decidir

La ausencia de Fonseca, una de las jóvenes promesas de Brasil, se vio en la obligación de retirarse antes del comienzo del torneo. una temporada espectacular, consiguiendo los títulos de Buenos Aires y Basilea y participando en la Laver Cup para el equipo ganador de al edición. El tenista fue el primer brasileño en ganar un título por encima del nivel ATP 250 desde que Gustavo Kuerten lograra conseguir la victoria en el Masters 1000 en Cincinnati en 2001 y el tercer de más corta edad en ganar un título ATP 500 desde que comenzó la serie en 2009.

Otro de los candidatos más queridos, Jakub Mensik, cabeza de serie de las Next Gen Finals y el 19 del ranking ATP anunció la baja del torneo, dándole chance a Martín Landaluce y Rafa Jórdar. La ausencia del checo también permitió la entrada de Justin Engel, completando el plantel de los mejores sub20 del mundo y entre el que se podría encontrar la próxima leyenda del tenis.